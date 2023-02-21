台灣恢復自由行 網簽一度塞車 港澳遊客：要大啖夜市小吃

時隔3年，台灣昨起恢復港澳人士自由行，不少港人第一時間「返鄉下」，但網上申請入台證系統一度「塞車」，一些港人要改辦落地簽證，有港媒形容「整入台證難過買演唱會飛」。有抵達台灣的港澳旅客向台灣傳媒表示，「來台灣就是要自由行才好玩」，又指要大吃夜市美食如蚵仔煎、鹹酥雞、滷肉飯等。

網上申請入台證系統昨早9時重開後「大塞車」，一些港人未能在辦理登機手續前申請到入台證，要改在抵埗後支付300元新台幣(約78港元)辦理落地簽證。首班載有自由行港澳旅客的航班昨早9時22分抵達台北桃園機場，台媒報道，機上147名乘客大部分是從加拿大、印尼等地轉機到台灣，僅一部分是搶先赴台的港澳旅客。高雄機場首班載有港澳旅客的航班亦在昨早10時15分落地，港澳人士比例亦不高。

其中在台大學畢業的香港旅客表示，非常掛念老師和同學，已約好與他們聚餐，今次赴台最想遊台北101、西門町和母校所在的桃園市，而且超級掛念夜市小食，準備大吃蚵仔煎和鹹酥雞。另一名旅客則稱，今次特地請假2天快閃台灣，目標是去饒河街夜市，最懷念早餐店的蛋餅，以及滷肉飯。還有旅客透露，原本報了旅行團遊台，但一聽到台灣開放港澳人士自由行的消息，就馬上退團改自由行，形容去台灣就是要自由行才好玩。