台灣提升大陸港澳地區旅警至第二高「橙色」　港府斥政治操弄強烈譴責

北京近日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，台灣當局表示經評估，今日(6月27日)起提升赴大陸、香港、澳門地區的旅遊警示為第二高的「橙色」，建議台灣民眾非必要避免前往旅行。

陸委會指出，大陸於本月21日發布「意見」，進一步提高台灣民眾赴大陸、香港、澳門地區的人身安全風險，強烈建議台灣民眾非必要宜避免進入大陸、香港、澳門地區。如確有需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

陸委會2014年9月起實施「大陸地區及香港、澳門旅遊警示」機制，分為灰(提醒注意)、黃(特別注意旅遊安全並檢討應否前往)、橙(避免非必要旅行)、紅(不宜前往)四級。

港府批惡意抹黑及妖魔化兩法例

本港特區政府及後發聲明，強烈譴責台灣當局假借調升旅遊警示，誣衊抹黑香港實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》後，訛稱赴港風險增加，港府對這些歪曲事實、抹黑詆毀的政治操弄和險惡用心，予以強烈譴責並強烈反對。

特區政府發言人表示，很多普通法司法管轄區都制定多部維護國家安全的法律，批評台灣當局對此視而不見、大放厥詞，惡意抹黑及妖魔化兩條法例，「徹底將其雙重標準展露無遺。」他續稱，控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪，一般旅客包括台灣赴港者「不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網」。