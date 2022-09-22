台灣放寬入境檢疫 最快下月13日「0+7」 同步開放自由行

不過，大陸與港澳人士另有安排，陸委會暫時只開放陸港澳人士可自下周四(本月29日)起申請赴台探親、奔喪及從事商務活動。陸委會表示，未來將按疫情發展及兩岸互動情勢，滾動檢討、逐步調整陸港澳人士入境管制措施。

台灣今日新增42,212宗新冠肺炎本土確診及59宗死亡個案，確診數字比上周四下降6.8%。中央流行疫情指揮中心宣布，將分兩個階段放寬邊境管控，其中「3+4」入境檢疫有望最快下月13日放寬至「0+7」，並同時開放旅行團及自由行入境。

台灣規劃分兩個階段開放邊境。首階段在下周四，屆時每周入境人數上限調升至6萬人次，入境檢疫維持「3+4」，即3日居家檢疫加4日自主防疫，但居家檢疫不必再「1人1戶」，與自主防疫「睇齊」為「1人1室」；取消入境核酸檢測，改派4份快測包，入境首日或次日快測1次並登記於相關系統。與此同時，全面恢復免簽證待遇。

入境沒有症狀可乘搭公共交通工具

第二階段預計下月13日實施，每周入境人數上限調升至15萬人次，同時全面開放旅行團及自由行，非免簽亦可入境；入境時沒有症狀，更可乘搭公共交通工具。入境檢疫則進一步放寬至「0+7」，即取消居家檢疫，只需7日自主防疫。

「0+7」期間持2日內快測陰性結果可外出

自主防疫「1人1室」的「室」，須是有獨立廁所的房間，若自宅或親友住所未能符合相關條件，可入住防疫旅館，不得入住一般旅館。自主防疫期間如沒有症狀且有2日內快測陰性結果，可外出、上班、上學；外出全程戴口罩，有飲食需要時暫免。