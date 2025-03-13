台灣桃園機場一度停電 旅客嚇傻︰永生難忘

台灣桃園機場第二航廈，周三中午一度停電，由航班資訊電子告示牌、航空公司櫃位電腦、扶手電梯、大堂至餐廳電燈等都受影響，大批旅客無法辦理出境檢查滯留，有旅客直言是「永生難忘」的經歷。電力在約一小時後才陸續恢復正常。停電期間有旅客稱聞到燶味，有人甚至說看到煙霧，機場方面其後澄清是因啟動了柴油發電機所致。

停電發生在中午12時許，受影響的是第二航廈中央區域。網上流傳多段旅客所拍片段，可見部分位置烏燈黑火，但亦有局部地方仍有燈光，但航廈巨型的航班資訊牌則熄滅。另有片段顯示，大批旅客滯留在進行出境安檢的大廳門前等候。也有照片可見有旅客當時正在用膳，四周燈光盡熄，在社交平台Threads上發文稱「桃園機場大跳電！！！！！永生難忘欸」；另有旅客表示當時剛從櫃員機領完錢，「然後下一秒瞬間斷電！嚇到心臟漏一拍」。至於跑道燈光及航機引導系統則維持正常。機場方面立即成立危機應變小組，改用人手辦理安檢通關，有台媒指現場曾出現一下停電，一下復電的不穩定情況，共發生了4次。直至下午1時13分，終正式恢復供電。台電表示事發時台電供電正常，指是機場的自家設備造成停電。