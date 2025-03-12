台灣桃園機場突停電傳燶味 旅客嚇傻︰永生難忘(多圖有片)

台灣桃園機場第二航廈，周三中午一度停電，由航班資訊電子告示牌、航空公司櫃位電腦、扶手電梯、大堂和餐廳電燈等都受影響，大批旅客無法辦理出境檢查滯留，有旅客直言是「永生難忘」的經歷。電力在約一小時後才陸續恢復正常。停電期間有旅客稱聞到燶味，有人甚至說看到煙霧，機場方面其後澄清是因啟動了柴油發電機所致。

停電發生在中午12時許，受影響的是第二航廈中央區域。網上流傳多段旅客所拍片段，可見部分位置烏燈黑火，但亦有局部地方仍有燈光，但航廈巨型的航班資訊牌則熄滅。