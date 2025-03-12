台灣桃園機場突停電傳燶味 旅客嚇傻︰永生難忘(多圖有片)

台灣桃園機場第二航廈，周三中午一度停電，由航班資訊電子告示牌、航空公司櫃位電腦、扶手電梯、大堂和餐廳電燈等都受影響，大批旅客無法辦理出境檢查滯留，有旅客直言是「永生難忘」的經歷。電力在約一小時後才陸續恢復正常。停電期間有旅客稱聞到燶味，有人甚至說看到煙霧，機場方面其後澄清是因啟動了柴油發電機所致。
停電發生在中午12時許，受影響的是第二航廈中央區域。網上流傳多段旅客所拍片段，可見部分位置烏燈黑火，但亦有局部地方仍有燈光，但航廈巨型的航班資訊牌則熄滅。
旅客︰嚇到心臟漏一拍！
另有片段顯示，大批旅客滯留在進行出境安檢的大廳門前等候。也有照片可見有旅客當時正在用膳，四周燈光盡熄，在社交平台threads上發文稱「桃園機場大跳電！！！！！永生難忘欸」；另有旅客表示當時剛從櫃員機領完錢，「然後下一秒瞬間斷電！嚇到心臟漏一拍」。至於跑道燈光及航機引導系統則維持正常。
現場情況︰
機場方面立即成立危機應變小組，改用一手辦理安檢通關，有台媒指現場曾出現一下停電，一下復電的不穩定情況，共發生了4次。直至下午1時13分，終正式恢復供電。台電表示事發時台電供電正常，指是機場的自家設備造成停電。
更換出風口百頁窗時不慎壓到電纜 導致停電
機場及有關方面調查後表示，停電是因機場維修商在第二航廈地下室進行出風口鐵製百葉窗更換工程時，拆卸的舊百頁窗跌在電纜上，造成停電，事件中無人受傷，已要求維修商檢討未依照標準作業流程施工原因，並根據合約追究責任。機場強調航班升機沒受影響，對造成旅客不便表達真誠歉意。至於現場一度傳出燶味，機場指是使用後備柴油發電機所致。