台灣槍決死囚前打麻醉藥　日本一律用「原始」絞刑

台灣死囚黃麟凱16日晚間22:03槍決伏法，距上一次死刑執行已4年多之久，還是有很多人等新聞一出，才知道台灣執行死刑採用的是「槍決」的方式，而一向以謙和著稱的日本，竟是採用「絞刑」執行死刑。

台灣執行死刑較多選擇「槍決」的方式，大多選在晚間，死囚約在1個小時前被告知，由看所守人員與高檢署法警，將死囚從看守所押解至監獄附設刑場後，在刑場旁的簡易庭，由高檢署檢察官針對死囚做人別訊問，並詢問死囚有無最後心願，獄方通常準備雞腿或排骨便當、豆乾、滷水蛋、高粱酒和香煙作為最後一餐。傳統習俗中，「滷水蛋」象徵圓滿，因此死刑犯多數即使無胃口，也會將滷蛋吃完，藉此了結心中怨恨。

「滷水蛋」象徵圓滿

在最後一餐結束後，刑場小土丘會鋪上棉被，讓打了麻醉劑已經昏迷的死囚趴在棉被上，由特約法醫在死囚背後畫出心臟部位，由法警開槍執行，法醫再上前確認死囚情況。

而在日本執行死刑的方法則是駭人聽聞的「絞刑」，日本監獄中的刑場中，牆壁放置著一尊佛像，地上有一個用紅色標註的機關門。執行死刑時，犯人會被帶到機關門上，綁上雙腿、蒙上雙眼並用手扣鎖住雙手。之後行刑官就會將絞刑的繩索圈在犯人的脖子上，掛到天花板的滑輪上。