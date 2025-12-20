台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV（不斷更新）

【12月20日16:30更新】台灣警方凌晨到疑犯位於桃園的老家搜索，帶走他用過的手機、電腦等，疑犯的父母亦再次協助警方調查。警方指疑犯昨日下午約3時先在長安東路燒車，下午約5時又在租住單位縱火，懷疑相關行為未引起警方關注，於是到台北車站犯案。警方翻查閉路電視後，暫時未發現有共犯，會持續追查犯案動機。當局表示會全面加強鐵路、公路、捷運及機場的戒備。涉事的百貨公司今日暫停營業。

台灣當局指中山商圈誠品生活南西店有名感染HIV的傷者，為已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量都是屬於測不到的範圍，感染風險相對低。不過，當局仍然提醒在事件中有受到凶器或血液暴露影響的民眾，例如眼睛被血噴到等，可以致電防疫專線跟進。

【12月19日22:50更新】疑兇在中山站附近誠品南西店斬傷的一名37歲王姓男子，因為被斬入心臟，經過搶救後於晚上10點13分證實死亡。事件中仍有3人情況嚴重，另5人受傷。