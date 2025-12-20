台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV

【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇位於中正區的租住單位發現4把刀、燒毀的手提電腦和5個汽油桶；至於他承租的旅館房間，亦發現23枚汽油彈和2部未登入的平板電腦，相信作案工具和手拉車都是網購得來。

懷疑想模仿捷運殺人案疑兇鄭捷作案

傳媒報道，警方初步成功破解疑犯存在雲端上的「作案計劃書」，相信他是想模仿當年鄭捷在台北捷運車廂內持刀隨機攻擊乘客。警方目前仍無法查出他的作案真實動機，初步認為他是「模仿犯」，想模仿鄭捷的作案方式引起社會注意和驚恐。



警方凌晨到疑犯位於桃園的老家搜索，帶走他用過的手機、電腦等，疑犯的父母亦再次協助警方調查。警方指疑犯昨日下午約3時先在長安東路燒車，下午約5時又在租住單位縱火，懷疑相關行為未引起警方關注，於是到台北車站犯案。警方翻查閉路電視後，暫時未發現有共犯，會持續追查犯案動機。當局表示會全面加強鐵路、公路、捷運及機場的戒備。涉事的百貨公司今日暫停營業。

台灣當局指中山商圈誠品生活南西店有名感染HIV的傷者，為已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量都是屬於測不到的範圍，感染風險相對低。不過，當局仍然提醒在事件中有受到凶器或血液暴露影響的民眾，例如眼睛被血噴到等，可以致電防疫專線跟進。

【12月19日22:50更新】疑兇在中山站附近誠品南西店斬傷的一名37歲王姓男子，因為被斬入心臟，經過搶救後於晚上10點13分證實死亡。事件中仍有3人情況嚴重，另5人受傷。