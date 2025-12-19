台灣男台北2車站無差別襲擊　連兇徒4人死亡（不斷更新）

【22:50更新】疑兇在中山站附近誠品南西店斬傷的一名37歲王姓男子，因為被斬入心臟，經過搶救後於晚上10點13分證實死亡。事件中仍有3人情況嚴重，另5人受傷。

台灣的台北車站及中山站今日（19日）發生隨機殺人事件，一名27歲的男子張文，涉逃避兵役而被通緝，他於台北車站向一名男子投擲煙霧彈，造成對方死亡，之後再於中山站隨機斬人，再造成1人死亡。男子其後闖入附近一個書店，並在6樓墮下身亡。事件造成至少3死6傷。

據台灣傳媒報道，張男下午5時24分，戴上防毒面具及防彈背心，在台北捷運台北車站的M7出口地下通道投擲多枚煙霧彈，當中一名57歲的男子試圖阻止，被煙霧彈的爆炸及張男用張刀攻擊，在當場已失去生命跡象，送到台大醫院後證實死亡，而另一名54歲的捷運局職員亦因為被煙嗆傷送院。