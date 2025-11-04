台灣男女受詐騙集團指使　赴新加坡盜用信用卡購物遭判監

據《亞洲新聞台》（CNA）報道，台灣男女涉嫌接受跨國詐騙集團指示，飛往新加坡盜刷他人信用卡購買高價手機、名牌包等奢侈品，藉此賺錢獲利，涉案總金額達50,740新幣（約30.2萬港元），近日被當地法院判刑入獄。
報道指出，來自台灣的25歲男子楊晨宇（音譯，Yang Chen-Yu）因賭博欠下高利貸巨額債款，由於無力還債，應一名方姓非法放貸者要求，用竊盜來的信用卡到新加坡購買奢侈品來抵債。
台男欠下高利貸鉅債
楊晨宇後被轉介給詐騙集團成員「麥翔（Mai Xiang）」，並依照其指示，於今年2月19日與朋友林利恩（音譯，Lin Lee-En）飛抵樟宜機場，並從寄物櫃取出4台已事先安裝「Tap Pay」程式的手機。
兩人拿到手機後便在新加坡的商店中，使用虛擬卡進行交易，購買超過24,000新幣（約14.3萬港元）商品，包括iPhone、行動電源和行李箱。隨後，他們又被要求將這些商品轉售，但在試圖離開新加坡時被捕。
台女想靠「購物賺錢」
至於另一宗案件，則發生在30歲女子劉婷妤（音譯，Liu Ting-Yu）身上，她在台灣的髮型師介紹下來到新加坡，想靠「購物賺錢」，最終也被捲入詐騙行為中。
她和同伴方成蘭（音譯，Fang Cheng-Lan）於2月21在新加坡各商場盜刷信用卡，購買總價值50,740新幣（約30.2萬港元）的手機和名牌手袋，劉依指示將部分物品交給集團成員，打算22日提早回台，最終同樣遭到逮捕。
檢方認為這些行為不僅影響了個別受害者，也威脅到新加坡作為國際金融中心的形象，25歲的楊晨宇被判處25個月監禁，30歲的劉婷瑜被判處31個月監禁。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章