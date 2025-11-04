台灣男女受詐騙集團指使　赴新加坡盜用信用卡購物遭判監

據《亞洲新聞台》（CNA）報道，台灣男女涉嫌接受跨國詐騙集團指示，飛往新加坡盜刷他人信用卡購買高價手機、名牌包等奢侈品，藉此賺錢獲利，涉案總金額達50,740新幣（約30.2萬港元），近日被當地法院判刑入獄。

報道指出，來自台灣的25歲男子楊晨宇（音譯，Yang Chen-Yu）因賭博欠下高利貸巨額債款，由於無力還債，應一名方姓非法放貸者要求，用竊盜來的信用卡到新加坡購買奢侈品來抵債。

台男欠下高利貸鉅債

楊晨宇後被轉介給詐騙集團成員「麥翔（Mai Xiang）」，並依照其指示，於今年2月19日與朋友林利恩（音譯，Lin Lee-En）飛抵樟宜機場，並從寄物櫃取出4台已事先安裝「Tap Pay」程式的手機。