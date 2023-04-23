台灣登島作戰留懸念 解放軍海軍宣傳片國產航母滿載殲-15現身

記者李宗芳／綜合報道 4月23日是解放軍海軍成立74周年，官方發布最新形象宣傳片《蛟龍行動》，透過「蛟龍突擊隊」隊員演訓行動，從攻擊目標，引領後方海軍艦艇實施攻擊，最終全員登陸。內地軍事專家分析，該影片雖未點名，但顯然是一次以「對台實施兩棲登陸作戰」演練，其傳遞出來的政治訊息不言可喻。 據《環球時報》報道，《蛟龍行動》時長六分多鐘，借助紀錄片的敘事手法打造出電影質感，通過蛟龍突擊隊員執行一次緊張驚險的演訓行動，在回憶與現實交織中，呈現海軍各兵種聯合立體作戰的強大戰鬥力，其中暗藏三大彩蛋。

展示海上威懾和實戰能力 首先，國產航母山東艦、075型兩棲攻擊艦、055型萬噸驅逐艦、預警機、偵察機、衛星通訊等最具代表性的新力量，悉數出現在宣傳片中。海軍研究院大校副研究員唐莉表示，海軍已建立起由潛艇、水面艦艇、航空兵、陸戰隊和岸防部隊等五大兵種，以及多種專業勤務部隊組成的海上戰鬥力量，已全面提高海上威懾和實戰能力。 山東艦滿載21架殲-15，公開報導中航母甲板上停放數量最多一次。（圖／翻攝中國軍號） 其次，山東艦航母入列不到四年，影片中甲板上錯落有序地擺滿了殲-15戰鬥機，足足有21架，是公開報道中航母甲板上殲-15戰鬥機停放數量最多的一次。對此唐莉分析，航母的主要戰力來源之一就是其搭載的艦載機，「山東艦幾乎滿載艦載機、進行實戰演練，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以遂行各種任務」。 內地軍事專家稱影片雖未點名，但顯然是以「對台實施兩棲登陸作戰」演練。（圖／翻攝中國軍號）