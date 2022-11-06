台灣破「台版柬埔寨」詐騙集中營 3人受虐致死 23人被捕

警方指，淡水和中壢的兩個「詐騙團隊」主要在Facebook、色情網站發布招聘廣告，標榜高薪、工作輕鬆，誘騙求職者北上「淘金」。受害者一旦拒絕配合從事詐騙，就會被以匕首、防暴槍、電擊棒、球棒、鋁棒、辣椒水、手銬、腳鐐等工具拘禁、凌虐，甚至被餵食毒品控制行動，且一天僅得一餐裹腹，加上居住環境亦狹小、惡臭，身心飽受折磨。

台灣傳媒報道，新北警方本月1日接獲一名來自高雄的父親報案，指兒子北上求職後失去聯絡，只傳送了定位資料，疑似遭到囚禁。警方深入調查，連日分別在淡水及桃園中壢兩個住宅單位救出58名受害者，當場拘捕16名詐騙集團成員，再將疑似幕後主腦、綽號「茶董」35歲姓陳男子拘提到案。

法務部要求斷源溯根 徹底消滅犯罪組織

警方又指出，上述兩個詐騙團隊是一個龐大詐騙集團的下游環節，互不隸屬，唯一連結就是陳男。陳男承認與該兩個詐騙團隊有關，但強調對餵食毒品、虐待及打死人毫不知情，並指自己只是集團幹部，聽從「上頭」指示指揮調度下游。陳男因私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、指揮犯罪組織、洗錢、非法使人施用第三級毒品等罪名，今午被士林地方法院裁定羈押禁見。

法務部已督請高等檢察署全面清查案件，要求斷源溯根、斬斷金流，徹底消滅犯罪組織，確保社會安定與民眾安全。

死者家屬：冀詐騙集團成員早日受法律制裁

至於受虐至死的2男1女，分別因毒癮發作不堪受虐跳樓，以患有慢性疾病求藥未果身亡。3人屍體分別被棄於桃園龜山偏僻山區及南投日月潭附近山區。被棄於龜山的兩具遺體於上周五尋獲，另一具被棄於南投的遺體則於今午尋獲。其中一名死者家屬表示，只望家人早日安息，詐騙集團成員早日得到法律制裁。

另外，3名協助棄屍的疑犯昨日被捕，另一名在逃的協助棄屍疑犯今日下午自首。警方今日下午再於新北三峽區拘捕一名負責雜務的詐騙集團成員，當場檢獲改裝槍、電擊槍及俗稱「冰」的毒品安非他命等。