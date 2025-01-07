台灣綠島販毒犯逃獄 8小時後一原因自行返回

台灣綠島四面環海，島上監獄昨日（6日）發生越獄事件，一名40歲囚犯趁工作時，將監獄職員反鎖庫房，自己則機逃脫。當地警方全島追緝地毯式搜索近8小時後，越獄犯疑因天氣冷又未進食，決定自行返回監獄自首，他直言「太冷了，我後悔了」，這是綠島30年來首次發生逃獄事件。

40歲越獄犯、綽號「阿南」的王天佑因販毒遭判4年7個月有期徒刑，2022年入獄，原定2026年10月服刑期滿。昨日下午2時多，他與另外一名囚犯及監獄職員前往倉庫領取物資時，突將兩人反鎖在倉庫內乘隙翻牆越獄，消息一出，監獄及警方增派大批人力追捕，海巡當局亦在岸邊加強巡邏，當局亦提醒居民緊閉門窗，夜間避免外出，全島追緝近8小時後，最終在晚上10點左右，警方在監獄1公里外的監獄職員宿舍發現王天佑蹤影。

原定明年刑滿 疑家有變故逃獄

令人哭笑不得的是，讓王天佑結束這場逃亡記的並非警察追捕，而是綠島不到20度的天氣，加上警方重兵部署無處可逃及未有進食。他見到監獄職員後如做錯事的小孩一樣，第一句話是「太冷了，我後悔了」，當時更眼有淚光，警方表示其逃亡原因有待釐清，有可能與其家中突有變故有關。

從閉路畫面中可以看到，王天佑穿著深色外套、頭戴毛帽圖掩人耳目，但身上並沒有其他禦寒衣物，當地有居民表示，昨天綠島氣溫不到20度，且因為王天佑逃獄，令街上也變得冷清，家家戶戶都「落閘」。

