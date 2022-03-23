台灣花蓮凌晨發生兩次6級以上地震　本港福建有震感(有片)

台灣花蓮近海凌晨發生多次地震，其中兩次達黎克特制６級以上，最強一次達黎克特制6.6級，全台灣都有震感。花蓮玉里鎮一條剛起好的橋樑倒塌。本港天文台接獲市民報告，指感到輕微震動。內地傳媒報道，根據網民反映，福建福州、泉州、廈門等多地有震感。

台灣的氣象局表示，花蓮縣對出海域凌晨1時41分，發生黎克特制6.6級地震，震源深度30.6公里，全台都有震感。2分鐘之後，再發生6.1地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉。再到凌晨1時46分，台東縣近海發生4.7級地震，2時11分和37分，台東縣海域分別發生4.1級和4.7級地震，之後再有多次餘震。

當局發出警報，呼籲慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。花蓮玉里鎮一條剛起好的橋樑倒塌，需要改道。台東長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡塌方或出現落石，玉長公路路面龜裂，全線禁止通行。當局同時接報台東部分地區停電，亦有民眾遭震碎的玻璃割傷。

A magnitude 6.6 #earthquake struck off the coast of #Taiwan early Wednesday, rattling buildings and rousing people from their sleep, but with no immediate reports of fatalities or injuries, or major damage.#taiwanearthquake #台灣地震 #台湾地震 pic.twitter.com/cXHzP8f135 — Ifeng News (@IFENG__official) March 23, 2022