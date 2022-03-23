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2022-03-23 08:26:00

台灣花蓮凌晨發生兩次6級以上地震　本港福建有震感(有片)

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台灣花蓮近海凌晨發生多次地震，其中兩次達黎克特制６級以上，最強一次達黎克特制6.6級，全台灣都有震感。花蓮玉里鎮一條剛起好的橋樑倒塌。本港天文台接獲市民報告，指感到輕微震動。內地傳媒報道，根據網民反映，福建福州、泉州、廈門等多地有震感。

台灣的氣象局表示，花蓮縣對出海域凌晨141分，發生黎克特制6.6級地震，震源深度30.6公里，全台都有震感2分鐘之後，再發生6.1地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉。再到凌晨146分，台東縣近海發生4.7級地震，211分和37分，台東縣海域分別發生4.1級和4.7級地震，之後再有多次餘震。

花蓮玉里鎮一條剛起好的橋樑倒塌，需要改道。(東森新聞) 玉長公路路面龜裂，全線禁止通行。(自由時報)

當局發出警報，呼籲慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。花蓮玉里鎮一條剛起好的橋樑倒塌，需要改道。台東長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡塌方或出現落石，玉長公路路面龜裂，全線禁止通行。當局同時接報台東部分地區停電，亦有民眾遭震碎的玻璃割傷。

本港天文台錄得台灣6.9級地震

香港天文台凌晨142分錄得台灣發生一次6.9級地震，震央位於花蓮以南約69公里。天文台接獲逾10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。天文台初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

內地傳媒報道，花蓮縣外海地震，福建福州、泉州、廈門等多地有震感。

本港天文台錄得台灣6.9級地震。(香港天文台)

本港天文台錄得台灣6.9級地震。(香港天文台)

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