台灣花蓮地震｜倒塌天王星大樓唯一死者回屋救愛貓遇難(有片)

在周三台灣花蓮地震中，市內的天王星大樓赫然傾斜倒塌，造成一名女住戶死亡。據悉，搜救人員在大樓倒塌後救出24人，但一名33歲康姓女教師，在第一次逃出13分鐘後再進入大樓內，約10秒大樓再度倒塌，她與愛貓雙雙罹難。報道指，天王星大樓早在6年前的地震中，就曾因結構受損而被列為「黃單」危險建築物，修繕後獲解除。康老師任教的花蓮高農校方受訪稱，她是一名好同事。校長梁宇承說，也因為她的愛心令其送命，解釋康老師隻身到花蓮，只有愛貓作伴，在地震的第一時間，她覺得不捨，所以想把貓兒搶救出來。

康老師是台中大甲人，畢業於彰化師範大學輔導與諮商學系，2年前剛好考上花蓮高農成為代理輔導老師，專門幫學生心理輔導與諮商。同事哽咽稱，康老師平時就很重視生命，甚至連菜蟲都會挑出放生。

台灣花蓮地震｜8外籍遊客「全身灰」獲救 港人繞路花多10小時回台北

有8名外籍遊客則在花蓮的光榮博物館參觀時遇地震，沒有網路可跟外界聯繫，在山中過了一夜，全身沾滿泥沙，到了周四中午遇到熱心民眾伸出援手載下山。有自駕遊的香港遊客向台媒稱，因蘇花公路中斷，只能繞去高雄回台北，整整多花了10小時車程。他稱，「昨晚不斷在震，我們昨晚都睡得不是很好，一直都是很淺眠，一震就醒來。」另有兩名來自歐洲的登山客則幾乎送命，其中一名法籍遊客說，地震幾秒後，「被石塊和沙土淋了個滿頭，我幾乎無法呼吸」。他手腳擦傷，同行荷蘭籍遊客全身上下也都是沙土。