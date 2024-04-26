台灣花蓮地震｜台17歲高中生開發地震速報App爆紅 獲13間美大學取錄

4月3日台灣花蓮發生大地震後餘震不斷，地震速報相關的App需求大增，最近有一款名為「台灣地震速報」的App爆紅，一周內累積下載次數超過32萬次，在免費App下載排行高居第一，程式背後的開發者竟是一名17歲高中生，而且更令他成功報考到13間美國名牌大學。 介面簡單易用 用戶安裝「台灣地震速報」App後，需設定要收到警報的震度大小，及後只要台灣周邊發生地震且震度符合，程式就會根據用戶的所在地，告訴用戶震波會在幾秒後抵達，且顯示介面非常簡單易用，只會顯示「震度」、「地震抵達的秒數」2項資訊，讓用戶能快速判斷是否進行避難，最近一周內吸引超過32萬次下載。這款程式的開發者是一名就讀康橋國際學校、年僅17歲的高中生林子祐。林子祐由於家庭環境因素，從小就很喜歡研究風災與地震，進入高中後開始自學寫程式，花費了一年半成功做出了這款App。

林子祐表示，父親是陽明交大土木工程系教授，令他從小就對研究風災與地震非常感興趣，小學三年級時遇上人生第一次有印象的大地震，當時老師推薦學生安裝一款地震速報App，說只要地震發生後就會馬上有通知，雖然使用一陣子後，App就突然下架了，但也讓他對這個功能印象深刻。 看YouTube書籍自學 花1年半上架 林子祐升上國中後，開始對設計應用程式產生興趣，直到高中決定作一款地震速報App，去年看YouTube、書籍自學，又把程式碼貼到論壇與高手交流，花1年半後上架。他指每次強震發生時，官方雖然會發送警報，但並非所有人都會收到，他認為這種嚴重災害，寧願誤報也不要太保守去觀測，程式在抓取中央氣象署測報資料後，可以讓用戶自己選擇通知的震度標準、降低警報門檻，他認為就算震度較小、威脅性不大，也應該要有所準備。 除了贏得名氣，林子祐更憑此App成功申請到獲美國13間大學取錄，包括俄亥俄州立大學、華盛頓大學、密芝根州立大學、威斯康星州大學等名牌學校，預計8月前往美國就讀電機學系領域。林子祐表示，入讀大學擁有更多資源後，可以讓程式更完善，像是增加縣市選擇，甚至希望能跟氣象署合作。