台灣花蓮地震｜增至13死6人仍失聯 包括赴太魯閣觀光新加坡夫婦

中央災害應變中心上午召開第13次工作會報，截至上午8時，花蓮地震造成13人死亡、1,133人受傷、344人受困、6人仍失聯。災害應變中心表示，土耳其無人機救援隊已抵達花蓮，會赴砂卡礑步道進行航拍協尋游姓男子一家5口其餘3人，並一併搜尋新加坡持澳洲護照的夫婦疑曾現身的地點，即從太魯閣管理處至天祥段(185K到167K)處。土耳其無人機隊共帶2部無人機進行航拍。

台灣花蓮7.2級強烈地震，中央災害應變中心表示，截至周日(7日)上午，地震增至13死，逾千人受傷，仍有6人失聯，包括一對新加坡夫婦。

花蓮地震｜分析觀光巴士 CCTV畫面

災害應變中心指，新加坡持澳洲護照的夫婦在地震當日(3日)搭太魯閣線觀光巴士前往天祥地區，中途曾下車，目前無法確定其失聯地點，因通訊中斷，還未取得巴士內CCTV畫面。工程師周日赴天祥取得設備後將進行影像解碼，釐清2人最後下車地點，以協助搜索。

花蓮地震｜ 游姓一家5口父女遇難

36歲游姓男子當日帶著妻子及3名小孩(年紀最小5歲)返花蓮祭祖，途中到砂卡礑步道散步，出事前他還致電母親報平安，豈料遇到7.2級強震，電話再無法接通，其私家車停在砂卡礑步道旁的停車場，車身佈滿砂塵。救援人員周六在一處山崩斜坡中掘出的2具遺體，確認是游姓父女。