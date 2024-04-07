台灣花蓮地震｜增至13死6人仍失聯 包括赴太魯閣觀光新加坡夫婦

台灣花蓮7.2級強烈地震，中央災害應變中心表示，截至周日(7日)上午，地震增至13死，逾千人受傷，仍有6人失聯，包括一對新加坡夫婦。
中央災害應變中心上午召開第13次工作會報，截至上午8時，花蓮地震造成13人死亡、1,133人受傷、344人受困、6人仍失聯。災害應變中心表示，土耳其無人機救援隊已抵達花蓮，會赴砂卡礑步道進行航拍協尋游姓男子一家5口其餘3人，並一併搜尋新加坡持澳洲護照的夫婦疑曾現身的地點，即從太魯閣管理處至天祥段(185K到167K)處。土耳其無人機隊共帶2部無人機進行航拍。
花蓮地震｜分析觀光巴士CCTV畫面
災害應變中心指，新加坡持澳洲護照的夫婦在地震當日(3日)搭太魯閣線觀光巴士前往天祥地區，中途曾下車，目前無法確定其失聯地點，因通訊中斷，還未取得巴士內CCTV畫面。工程師周日赴天祥取得設備後將進行影像解碼，釐清2人最後下車地點，以協助搜索。
花蓮地震｜游姓一家5口父女遇難
36歲游姓男子當日帶著妻子及3名小孩(年紀最小5歲)返花蓮祭祖，途中到砂卡礑步道散步，出事前他還致電母親報平安，豈料遇到7.2級強震，電話再無法接通，其私家車停在砂卡礑步道旁的停車場，車身佈滿砂塵。救援人員周六在一處山崩斜坡中掘出的2具遺體，確認是游姓父女。
花蓮地震｜酒店員工留守太魯閣
災害應變中心表示，受困人數方面，晶英酒店旅客和員工及西寶小學師生59人，共305人周日將全數從山區撤離。同時，天祥晶英酒店、天祥活動中心、天祥天主堂、台電天祥站有員工留守當地。此外，滯留在太魯閣公園登山隊伍有14隊共50人就地避難，隊伍將持續下山。
災害應變中心於周六(6日)下午1時許接獲在砂卡礑步道搜救員通報，砂卡礑溪疑出現堰塞湖，派員前往以航拍勘查發現，搜救失蹤人員的重點區域有3處崩塌、2處深潭，潭區土石明顯溢流但水量甚小，研判無立即危險，已提醒搜救隊遇較大雨勢應先撤離，保護自身安全。
花蓮地震｜地震災損數字
另外，據災害應變中心統計，截至周六下午5時，花蓮地震造成民間及公共設施災損共6,878萬元新台幣(下同)，集中在花蓮縣，民間設施以漁業設施受損最嚴重，災損約4,179萬元，公共設施也是漁業設施受損約1,398萬元，主要是花蓮漁港內道路路面及景觀眺望台損壞。