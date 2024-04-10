台灣花蓮地震｜太魯閣挖出兩「相擁遺體」揭母親死前護愛女 游家五口終可「回家」

台灣花蓮日前發生的強烈地震，增至最少16死亡，逾1,100人受傷，新增的3名死者是此前失蹤的姓游一家五口的其餘3人。當地傳媒指，救援人員發現其中兩具遺體呈「相擁」狀況，相信是游妻和她的小女兒。消息令人心碎不已。

台灣花蓮地震｜游妻牽愛女小手「太魯閣~運動」成最後身影

不幸罹難的姓游一家五口，包括游姓丈夫、妻子、11歲大女兒、8歲兒子及5歲小女兒，在地震發生當日同遊太魯閣砂卡礑步道，事發前還在社交平台貼出游妻牽著小女兒的手，稱在「太魯閣~運動」，詎料成二人最後身影。