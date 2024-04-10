台灣花蓮地震｜太魯閣挖出兩「相擁遺體」揭母親死前護愛女 游家五口終可「回家」

台灣花蓮日前發生的強烈地震，增至最少16死亡，逾1,100人受傷，新增的3名死者是此前失蹤的姓游一家五口的其餘3人。當地傳媒指，救援人員發現其中兩具遺體呈「相擁」狀況，相信是游妻和她的小女兒。消息令人心碎不已。
台灣花蓮地震｜游妻牽愛女小手「太魯閣~運動」成最後身影
不幸罹難的姓游一家五口，包括游姓丈夫、妻子、11歲大女兒、8歲兒子及5歲小女兒，在地震發生當日同遊太魯閣砂卡礑步道，事發前還在社交平台貼出游妻牽著小女兒的手，稱在「太魯閣~運動」，詎料成二人最後身影。
救援人員早於本月6日發現1男1女兩具遺體，分別露出頭髗及腳部，均遭大石壓著，遺體未能即時挖出，研判後認為是游男及大女；今日(10日)再在現場搜獲游家其餘3人遺體。救援人員最先在今天上午11時45分，挖出此前已發現的首具遺體，但因屍身腐爛無法判定身份；至下午近3時，在更深位置再挖出同樣是之前已發現另一具遺體，相信是男性。
台灣花蓮地震｜兩遺體呈「擁抱姿態」震後8日五口遺體全數挖出
及至下午3時50分及4時21分，救援人員再在首具遺體發現位置下方約3至5米的石堆中，分別挖出第3及4具遺體，並發現一個背囊，貌似當日游妻所揹的那個，而這兩具遺體呈「擁抱姿態」，相信是游妻及小女兒。外界推斷游妻在出事一刻，力圖以身擋石，保護女兒。有關方面之後在背包發現游妻的證件。
至下午5時30分，游家最後一具遺體被挖出，全數送至花蓮市立殯儀館。當地傳媒形容在地震後第8天，「游家五口終於回家」，聞者心酸。