台灣花蓮地震｜捷運環狀線箱梁橋移位　侯友宜：最快速度做好復修

台灣花蓮東部海域昨日(3日)發生7.2級強烈地震後，至今餘震不斷。2020年通車的捷運新北環狀線，板新站至中原站之間的箱梁橋受地震影響局部移位。新北市政府捷運工程局表示，昨日已開始加強防止墮下裝置，預計工程今日完成，除受影響路段以外目標周一(8日)前悉數恢復營運。

新北市捷運局指，地震後已立即聯同新北捷運公司巡查路軌，並會分階段恢復通車，其中板橋至新北產業園區路段已於昨日恢復單線雙程行車，第二階段的大坪林站至中和站會在確定軌道安全後，於周一上班時間前恢復營運。

至於涉事的板橋站至中和站，就需要待專家和學者檢視安全後才恢復。新北市市長侯友宜到場視察後稱，這段路嚴重受損，需要由專家不斷檢討、檢討和補強，雙北捷運局會與施工部門、專家和學者，以最快速度做好相關工程。

未來會做好接駁巴士服務

在新北環狀線未完全恢復正常前，當局會提供免費接駁巴士，平日100班車、假日60班車。侯友宜表示，接駁巴士每日早上6時至凌晨零時提供服務，繁忙時間10至15分鐘一班、非繁忙時間20至30分鐘一班，強調未來會做好接駁巴士服務，不要令民眾因環狀線無法全線通車感到不便。