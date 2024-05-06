台灣花蓮地震｜揭多舊樓抗震力弱　花蓮團體促正視降啟動重建門檻

台灣花蓮對開海域4月初發生7.2級地震，災情最嚴重的花蓮有多幢樓宇嚴重傾斜倒塌。有受災戶全幢民居傾斜下陷需要即時清拆，屋主慨嘆半生心血盡毁，希望政府提供補貼協助重建，又指大廈樓高5層，樓齡30年，符合當時法規興建，經過多次地震未發現主結構受損，因此一直無進行加固，日後重建會加強耐震措施。
完成加固難掩心理陰影 有居民決定搬走
地震至今造成花蓮有超過50幢樓宇被列為主結構受損、有結構安全顧慮或地基不穩，需要清拆或開展加固結構抗震工程。其中有大廈經居民大會決定，採取成本較低的結構加固措施，但有居民認為大廈在數十年前興建，建築法規未最完善，即使完成維修加固工程，也難掩心理陰影，擔心安全系數不足，已決定搬走。
不少居民面對修繕資金不足
「花蓮都市更新危老重建輔導團」過去1個月為數十個求助的住戶提供免費勘驗，負責人朱雲潔說不少居民均面對修繕資金不足問題，又指法例申請「危老重建」需要大廈百分百業權人同意，實際上難以達成，不少單位的業主已搬離花蓮，認為應該將門檻降至5成以上同意則可啟動相關程序，加快老舊建築重建工作。
大部分破損建築「九二一」前興建 抗震力較弱
台灣當局自1999年「九二一」大地震後修訂建築物耐震法規，加強對抗震力的要求。台灣建築學會在今次花蓮地震現場勘查，發現大部分破損建築在「九二一」之前興建，抗震能力較弱，提出應大規模推動老舊建築耐震檢測評估。
由建築師、都市規劃和重建等專業人員組成的「花蓮縣都更危老整合重建推動協會」，近年持續推動危老建築重建和宣傳教育工作，秘書長傅美生說部分人仍然有僥倖心態，以為低層住戶風險較低，無正視大廈老化風險問題，今次地震就有多幢低層民居嚴重受損。
台灣逾半房屋超過30年樓齡
台灣都市計劃學會理事長、政治大學地政學系教授白仁德說根據當局數字，台灣逾一半房屋超過30年樓齡，建議當局應優先考慮大規模診斷修例前興建的老舊房屋，但不應該只針對樓齡，應同時參考建築形式結構和附近地理環境等因素。原文刊登於 香港電台