台灣花蓮地震｜揭多舊樓抗震力弱　花蓮團體促正視降啟動重建門檻

包括「山海觀大樓」在內的逾50幢樓宇被列入「紅單」，即主結構受損或地基不穩等，需清拆或加固結構。（港台圖片/受訪者提供）

台灣花蓮對開海域4月初發生7.2級地震，災情最嚴重的花蓮有多幢樓宇嚴重傾斜倒塌。有受災戶全幢民居傾斜下陷需要即時清拆，屋主慨嘆半生心血盡毁，希望政府提供補貼協助重建，又指大廈樓高5層，樓齡30年，符合當時法規興建，經過多次地震未發現主結構受損，因此一直無進行加固，日後重建會加強耐震措施。

完成加固難掩心理陰影 有居民決定搬走

地震至今造成花蓮有超過50幢樓宇被列為主結構受損、有結構安全顧慮或地基不穩，需要清拆或開展加固結構抗震工程。其中有大廈經居民大會決定，採取成本較低的結構加固措施，但有居民認為大廈在數十年前興建，建築法規未最完善，即使完成維修加固工程，也難掩心理陰影，擔心安全系數不足，已決定搬走。