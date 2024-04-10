台灣花蓮地震｜搜救犬Roger一咬成名　登CNN國際首頁(有片)

台灣花蓮上周三(3日)發生7.2級大地震，至今有13人罹難、逾千人受傷，多處民宅及公路倒塌，當局仍在全力救災。其中高雄市搜救犬Roger在砂卡礑步道尋獲罹難者，與領犬員一起接受傳媒訪問後，一口咬兩個咪高風的貪玩模樣，竟一咬成名，更登上美國有線電視新聞網絡(CNN) 網頁國際版首頁

有線電視新聞網絡以「一隻在警校不合格的頑皮狗，成為台灣救災明星」為題，介紹了拉布拉多犬Roger在救災中的亮眼表現，並刊登在網站首頁上。報道提到，搜救犬在幫助尋找受困者以及罹難者遺體上發揮著至關重要的作用，在3日發生致命地震之後，當局迅速部署了一批有能力的搜救犬。而8歲的Roger就是其中之一，並幫助尋找了在地震中喪生的其中一人。Roger隨著領犬員一同進入受到巨大損害的太魯閣國家公園砂卡噹步道，並發現了一名21歲女性的遺體。