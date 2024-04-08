台灣花蓮地震｜搜救犬Roger找到第3具遺體立功 受訪咬咪萌爆圈粉 原來曾是失敗緝毒犬？(有片)

花蓮地震後，8歲的拉布拉多搜救犬Roger，與高雄特種搜救隊隊員並肩作戰，在太魯閣砂卡礑步道爭分奪秒持續搜索，終在上周六找到第三名失蹤者、23歲胡姓女子的遺體，立下功勞。Roger其後乖乖地陪同領犬員李信宏接受媒體訪問，但期間突然一口咬著記者的咪高峰，場面惹笑，讓牠一夕爆紅，圈粉無數。翌日，特搜隊結束任務返回高雄，Roger與其他搜救犬獲市長陳其邁送上玩具和食物慰勞，Roger又展現「破壞王」本色，當場咬爛市長送上的雪糕型玩具，又成了全場焦點。

花蓮地震｜搜救犬如何找到遺體 ？ 花蓮搜救犬Wilson上周五在砂卡礑步道先後找到兩具失蹤者遺體，Roger翌日是如何找到第三名遇難的胡姓女子？李信宏說，Roger一開始經過埋在土石下的胡女，嗅了一下就離開，後來又回頭嗅聞，才讓搜救隊找到遺體。Roger平日訓練是找尋生還者，因此對牠來說，氣味有點不一樣。 花蓮地震｜完成任務後才腳軟 李信宏說：「最主要還是搜尋生還者，因為可能罹難者的味道，介於生還者，對牠們來講會有一點困惑，所以牠稍微聞一下就離開，又覺得好像是牠要找的，又回來嗅聞。」李信宏憶述，砂卡礑步道有多處坍方，一邊是懸崖、一邊是峭壁，要隨時注意餘震與落石，有時連自己都有點怕，但Roger動作敏捷，不怕高、不怕危險，只想要快速完成任務，回到指揮站要上車休息時才「軟腳」，要人扶上去，可見牠對救災非常投入。