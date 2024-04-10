台灣花蓮地震｜搜索犬Wilson再建功！小鼻子助全數尋回罹難五口遺體

台灣花蓮地震發生時，在太魯閣砂卡礑步道失蹤的游氏一家五口的遺體，至周三(10日)全數尋回，當地傳媒形容為總算「回家」了。據報救援人員在挖出其中4具遺體後，苦無餘下一人的頭緒，猶幸之前已經立功的搜索犬Wilson再發揮本領，憑靈敏嗅覺在亂石下找到游家最後一具遺體。
地震發生後，搜救隊曾出動8隻搜救犬，其中花蓮搜救犬Wilson是首次出征，在地震後3日率先於太魯閣砂卡礑0.5公里處的山崩亂石中，發現首名罹難者遺體，之後再在相隔兩米處發現另一具遺體。當時Wilson滿身灰塵的奮力在亂石堆上奔走穿梭的模樣，感動了無數人。
搜索犬Wilson較早前奮力搜尋情況︰
台灣花蓮地震｜救援隊準備收隊 搜索犬發現「最後一人」
及至周三，救援人員從亂石中挖出早於本月6日發現的游氏家庭其中兩人、爸爸及大女兒的遺體，之後再在附近找到相信是媽媽及小女兒相擁在一起的遺體，卻一直無法確定最後家庭最後一名罹難者的位置。
由於天色漸暗，就在救援人員準備收隊時，再度出動的Wilson出現躁動不安的反應，明顯是在說牠找到了遺體。救援人員以機械臂挖掘，果然找到了最後一具遺體，令游氏一家五口「團聚回家」。
台灣花蓮地震｜搜索犬Wilson受訓兩年 首出任務即建功
Wilson是一隻3歲的傑克羅素梗犬，是花蓮縣消防局領犬員曾景麟的搜救犬，去年底在台北市考試中通過IRO國際搜救犬評量中級認證，牠曾接受訓練兩年，首次再今次地震後執行任務。