台灣花蓮地震｜搜索犬Wilson再建功！小鼻子助全數尋回罹難五口遺體

台灣花蓮地震發生時，在太魯閣砂卡礑步道失蹤的游氏一家五口的遺體，至周三(10日)全數尋回，當地傳媒形容為總算「回家」了。據報救援人員在挖出其中4具遺體後，苦無餘下一人的頭緒，猶幸之前已經立功的搜索犬Wilson再發揮本領，憑靈敏嗅覺在亂石下找到游家最後一具遺體。

地震發生後，搜救隊曾出動8隻搜救犬，其中花蓮搜救犬Wilson是首次出征，在地震後3日率先於太魯閣砂卡礑0.5公里處的山崩亂石中，發現首名罹難者遺體，之後再在相隔兩米處發現另一具遺體。當時Wilson滿身灰塵的奮力在亂石堆上奔走穿梭的模樣，感動了無數人。