台灣花蓮地震｜日本各界兩日賑災募款已破億　Yoshiki@X Japan捐千萬日圓

台灣花蓮強震造成嚴重災情，搜救行動目前都還在持續當中，世界各國也相當關注。日本各界也開始發起捐款活動，希望能夠「回報恩情」幫助台灣，短短2天時間，就已募得破億日圓。
日本與台灣的交流向來密切，台灣過去在日本數次遭受重大災害時，不惜慷慨解囊的舉動令日本人相當感動且銘記於心。本月3日花蓮發生黎克特制7.2級地震，消息傳到日本後，日本網友們除了為台灣祈福外，最多人在問的就是「要怎麼捐款？」
向台灣紅十字會完成捐款
為此，而許多民間組織也紛紛在日本Yahoo的募款專頁開設花蓮震災的專戶，其中包括ARROWS已募得約7,726萬日圓（約399萬港元）、AAR Japan的募款金額也超過750萬日圓（約38.8萬港元）。
另外，日本天團X Japan成員Yoshiki也宣布豪捐1,000萬日圓（約51.7萬港元）支援台灣災民，已透過他的基金會YOSHIKI FOUNDATION AMERICA在4日向台灣紅十字會完成捐款。
紗榮子：報能登地震援助之恩
女演員紗榮子則是透過社交帳號宣布她創辦的慈善組織「Think The DAY」已發起募款活動，她在網站中寫道：「每當日本發生地震等災難時，台灣人民總是提供支持。在東日本大地震期間，我們收到了約220億日圓（約11.4億港元）的援助。今年元旦發生的能登半島地震，台灣民間人士也齊聚一堂，支援受災群眾，向日方捐款已超過25億日圓（約1.29億港元）。希望這條善意和支持的連結不會中斷，真誠地祈禱台灣所有人的安全，以及災區早日恢復重建。」
日本金融企業也開始為台灣震災進行募款活動，包括三菱UFJ、三井住友、瑞穗金融集團等公司均宣布將捐贈1,000萬日圓（約51.7萬港元）支援台灣，除此之外，瑞穗還另外加碼向高階主管和員工募集得50萬日圓（約2.59萬港元）。MS&AD保險集團也在社內發起募款活動，公司則是宣布最後募得多少，MS&AD就跟着捐相同數字的金額。
短短2天時間，來自日本各界的捐款就已破億日圓，讓台灣感受到滿滿溫暖。
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