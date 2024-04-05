台灣花蓮地震｜日本各界兩日賑災募款已破億　Yoshiki@X Japan捐千萬日圓

台灣花蓮強震造成嚴重災情，搜救行動目前都還在持續當中，世界各國也相當關注。日本各界也開始發起捐款活動，希望能夠「回報恩情」幫助台灣，短短2天時間，就已募得破億日圓。

日本與台灣的交流向來密切，台灣過去在日本數次遭受重大災害時，不惜慷慨解囊的舉動令日本人相當感動且銘記於心。本月3日花蓮發生黎克特制7.2級地震，消息傳到日本後，日本網友們除了為台灣祈福外，最多人在問的就是「要怎麼捐款？」

向台灣紅十字會完成捐款

為此，而許多民間組織也紛紛在日本Yahoo的募款專頁開設花蓮震災的專戶，其中包括ARROWS已募得約7,726萬日圓（約399萬港元）、AAR Japan的募款金額也超過750萬日圓（約38.8萬港元）。