台灣花蓮地震｜氣象署指餘震或持續1年 專家憂海溝巨型地震

台灣花蓮本月3日7.2級大地震後餘震不斷，至今晨仍持續發生餘震，台灣氣象署地震測報中心周二（23日）指出，大地震後的餘震已破千次，規模5級以上餘震共計48次。氣象署地震測報中心主任吳建富稱，周一（22日）下午地震只是剛開始，現在正處在高峰期，未來半年到一年仍持續有餘震。中央大學應用地質研究所教授李錫堤則表示，這兩天餘震頻率有點異常，擔心發生海溝巨型地震。

餘震已破千次 不排除出現6級 吳建富今日在記者會表示，花蓮周一傍晚起至今天早上8時發生超過180次地震，皆屬於餘震，震央往南移到花蓮壽豐、鳳林區域，屬於震後的應力調整。他指出，大地震後的餘震會隨時間縮小及減少，但仍可能發生數量變多的狀況。根據1999年9月21日發生的921大地震經驗，未來半年到一年仍會有餘震，規模會慢慢縮小，但仍可能達4級以上，甚至不排除出現6級，民眾應做好防災應變準備。