台灣花蓮地震｜發現行山活埋男子累計10死 1067傷660受困38失聯(多圖)

台灣花蓮7.2級地震截至周四下午4時25分統計，全國已累計10死、1067傷、660人受困及38人失聯，原失聯的花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子確定罹難，搜救人員於下午4時29分運送其遺體落山。據悉，連男與妻兒行山，山崩時妻兒和其他行山人士及時逃脫生還，他卻被埋右塊下。另外，一批被困太魯閣公園的遊客和工作人員今天獲救。

其餘9名死亡名單，分別為台8線183K(公里)處有1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K處有駕駛員遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區(台9線161.3K)及台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋。在地震中傾斜的花蓮天王星大樓，造成一名女住戶身亡。