台灣花蓮地震｜發現行山活埋男子累計10死 1067傷660受困38失聯(多圖)

台灣花蓮7.2級地震截至周四下午4時25分統計，全國已累計10死、1067傷、660人受困及38人失聯，原失聯的花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子確定罹難，搜救人員於下午4時29分運送其遺體落山。據悉，連男與妻兒行山，山崩時妻兒和其他行山人士及時逃脫生還，他卻被埋右塊下。另外，一批被困太魯閣公園的遊客和工作人員今天獲救。
其餘9名死亡名單，分別為台8線183K(公里)處有1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K處有駕駛員遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區(台9線161.3K)及台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋。在地震中傾斜的花蓮天王星大樓，造成一名女住戶身亡。
台灣花蓮地震｜35名酒店員工獲救 3傷1人雙腳骨拆
今次大地震8線中橫公路受到重創，航拍機片段可見沿路山壁崩落，有汽車被落石擊至變形，未知有否造成傷亡。報道指，在中橫公路燕子口受困的12人自行逃生到安置地點，鋼構明隧道2輛巴士，35名晶英酒店員工受困，第二明隧道則是4人受困。九曲洞亦有29人待救中，中橫公路截至下午5時有六百多人受困。搜救人員：「那目前搜救隊的部分，就是用徒步的方式，從這邊越過坍方的方式，把人給救出來。」
幸好受困35名晶英酒店員工周四下午全員獲救，當中一名男員工傷勢嚴重雙腳骨折，還有2人受輕傷。有獲救女員工回想當時景象，忍不住哭泣。眾人乘坐一輛小巴前往上班豈料突遇上大地震，大家都嚇破膽。司機說：「我剛要進明隧道，我車頭進去以後，我後面被砸到，我車頭都翹起來。」晶英員工：「就是整個一片黑暗，然後我們全部安靜，然後就是一直互叫這樣，然後不知道怎麼辦，連手機都是...都是抖的，我就一直這樣錄下來、一直錄下來，然後每個人都很怕。」