台灣花蓮地震｜聰明邊牧提前感知 狂吠20秒叫醒女飼主跳上床守護(有片)

飼主於社交平台貼出地震前的室內監控畫面並寫到，「地震前就叫了，但牠媽媽不爭氣沒醒...大家還好嗎？」可見在當日早上7時58分，Miti在地震發生前似乎已提前感知，突衝到門口大叫，眼神緊盯門外，激動地搖尾巴警戒四周，神情躁動不安。飼主當時未察覺異樣，仍躺在床上呼喊愛犬名字安撫，繼續睡覺。惟Miti發現媽媽叫不醒，即跳到床上緊貼在媽媽身邊，眼神四處張望及以肉身守護。

飼主分享Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬，平常最喜歡是去公園玩接飛碟，Miti也很聰明，對周遭環境或是飼主的情緒變化都十分敏感。她當天因為早上5點才睡，聽到Miti叫的時候有安撫牠一下，由於家裡離震央較遠，搖晃程度沒有那麼大，所以才沒有醒來。Miti則是默默守護在媽媽身邊，警戒著四周。

網民大讚「已急到快說出人話了」

影片發布後，許多網民大讚Miti，「狗狗已經急到快說出人話了」、「狗狗發現你叫不醒第一時間是衝去床上保護你」、「如果監視器時間是準的，毛孩在你搖晃前10多秒就已感應到，拼命叫你起床找掩護了，很棒的孩子」、「為何別人的狗都會地震前就先叫，我的狗是睡到不知道人」。

