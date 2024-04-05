熱門搜尋:
七人欖球 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 華富邨重建 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-04-05 16:37:24

台灣花蓮地震｜聰明邊牧提前感知 狂吠20秒叫醒女飼主跳上床守護(有片)

分享：
彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖)

彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖)

台灣花蓮周三發生7.2級地震，全台當日早上皆能感受劇烈搖晃，彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。

彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) 彰化縣溪湖鎮一名女飼主分享邊境牧羊犬「Miti(米踢小姐)」在地震來襲前10秒提前感知，牠突然對門口狂吠20秒，試圖要將媽媽叫醒，還跳到床上肉身守護飼主。(影片截圖) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片) Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬(網上圖片)

飼主於社交平台貼出地震前的室內監控畫面並寫到，「地震前就叫了，但牠媽媽不爭氣沒醒...大家還好嗎？」可見在當日早上7時58分，Miti在地震發生前似乎已提前感知，突衝到門口大叫，眼神緊盯門外，激動地搖尾巴警戒四周，神情躁動不安。飼主當時未察覺異樣，仍躺在床上呼喊愛犬名字安撫，繼續睡覺。惟Miti發現媽媽叫不醒，即跳到床上緊貼在媽媽身邊，眼神四處張望及以肉身守護。

飼主分享Miti是一隻愛笑又愛玩的邊境牧羊犬，平常最喜歡是去公園玩接飛碟，Miti也很聰明，對周遭環境或是飼主的情緒變化都十分敏感。她當天因為早上5點才睡，聽到Miti叫的時候有安撫牠一下，由於家裡離震央較遠，搖晃程度沒有那麼大，所以才沒有醒來。Miti則是默默守護在媽媽身邊，警戒著四周。

網民大讚「已急到快說出人話了」

影片發布後，許多網民大讚Miti，「狗狗已經急到快說出人話了」、「狗狗發現你叫不醒第一時間是衝去床上保護你」、「如果監視器時間是準的，毛孩在你搖晃前10多秒就已感應到，拼命叫你起床找掩護了，很棒的孩子」、「為何別人的狗都會地震前就先叫，我的狗是睡到不知道人」。
 

Ad Block
地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受