台灣花蓮地震｜花蓮傾斜天王星大樓搜救結束　地檢署到場採證據研是否涉刑事

台灣花蓮東部海域昨日(3日)發生7.2級強烈地震後，至今餘震不斷，截至今日(4日)早上9時許已經達300多次，地震釀成最少9人死亡、接近2,000人受傷。花蓮的天王星大樓事後嚴重傾斜，大樓的搜救工作隨着尋獲最後一名康姓受困女子的遺體，已於昨晚告一段落，大樓內人員已全數撤離。 ▼天王星大樓搜救行動結束▼

天王星大樓須拆卸日期未知 當地工程人員其後繼續以防護塊和砂石加固大樓底部，防止大樓倒塌和波及附近建築。花蓮地方檢察署官員今早與土木工程師和縣政府人員到大樓勘查和採集樣本，花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩指，由於大樓還有持續傾斜的狀況，必須在兼顧人員的安全下盡快保留證據，又稱會徹查歷年的建築管理、有否增建或改建部分等，調查是否有建築或其他方面過失，釐清是否涉及刑事責任。