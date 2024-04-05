台灣花蓮地震｜車Cam直擊蘇花公路「巨石雨」 車尾被砸中司機：與死神擦身而過(有片)

台灣花蓮周三發生7.2級地震，連接宜蘭蘇澳和花蓮縣的蘇花公路於地震時發生山崩落石，出現「巨石雨」，車Cam顯示有司機及時後退避難，拼命踩油脫險，也有車輛後方被巨石擊中，大難不死的男司機接受台媒訪問稱，看到影片方發現自己與死神擦身而過。

該段車Cam影片顯示，蘇花公路於地震時山崩，多塊大型巨石落到公路，前方車輛的司機於地震時看到有異樣，即把私家車倒後駕駛避開泥石，並不忘打「死火燈」提醒該車Cam的司機才無釀成意外，惟最終該車車尾被滾下的巨石砸中車尾，車Cam司機及後加速後退，成功閃避多塊石頭。

沒投保天災險 無法理賠

被砸中車尾大難不死的司機鍾先生及後在Instagram「報平安」，感謝各界關心，自己受驚嚇但「沒甚麼大事」。他感謝私家車「小藍」過去兩年保護他們一家安全出遊，但「未來可能沒辦法繼續一起走下去」；又稱「唯一不好可能就是車子要自己處理，甚至還有40、50萬(台幣)貸款尚未繳清，加上沒有投保天災險，故無法理賠」。

鍾先生表示自己一開始沒意識到與死神擦身而過，他回到家看手機，看到後車的車Cam在網上瘋傳，方發現原來掉下來的石頭那麼大，又指母親看到影片後，「還眼睛紅紅的差點哭了」。

他回憶當時下車後，有一名外籍人士前來關心，兩人一起往前走，看看是否有其他人需要協助，30分鐘後他們發現大清水隧道口的橋樑坍塌，沒路走才折返。



