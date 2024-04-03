台灣花蓮地震｜7.3級強震至少4死97傷 得卡倫步道落石奪3命 (不斷更新)

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，地震震央位於花蓮東南約25公里外海，震源深度15.5公里，全台感覺強烈震動1分鐘，台北捷運停駛，及後於8時11分再發生6.5級餘震，在花蓮至少兩座建築物傾斜，照片顯示一幢5層高建築物傾斜，1樓的餐廳消失不見，消防正出動救援，新北市有工廠倉庫倒塌，全台有逾30萬戶停電。台方氣象部門表示，今次是自1999年921大地震以來，最大規模的地震，預計之後3至4日內可能有6.5至7級餘震。 【12:20更新】台灣消防署最新統計，地震已造成全台4人死亡、97人受傷，花蓮除房屋倒塌，蘇花公路及太魯閣等地紛傳出土石崩落災情，花蓮縣秀林鄉知名景點得卡倫步道最為慘重，有3名登山客遭落石砸中死亡，另40多人受傷。

【11:30更新】台媒指死亡人數增至2人，57人受傷，中國內地自然資源部海嘯預警中心表示，今次海嘯災害過程基本結束，宣布解除警報。太平洋海嘯預警中心表示，台灣花蓮對開海域地震引發的海嘯威脅現已過去。 【11:24更新】沖繩那霸機場恢復航機升降，離島渡輪停航。 【11:17更新】香港天文台表示，地震預計會產生影響南海的海嘯。若海嘯持續，將會於正午12時至下午1時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計最多只會比正常潮水高度高出0.1米左右，預料對香港影響不大。

【11:04更新】日本解除所有海嘯警報。 沖繩那霸機場停止升降 【10:43更新】台方消防通報，地震至少造成1死56傷，花蓮及新北有建築物傾斜倒塌，多人仍被困。對於氣象署發布全台警報，台北及新北不在發送範圍，氣象署解釋當地預估震度偏低，因此警報範圍未涵蓋到；日本沖繩那霸機場宣布停止飛機升降，大批旅客滯留。 大陸願提供救災協助 【10:25更新】國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸有關方面高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。

台陸日菲發海嘯警報 【10:00更新】台灣氣象署發出海嘯警報；在中國內地，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源海嘯預警中心發出海嘯I級警報(紅色)；日本氣象廳亦向宮古島、沖繩本島等多地發海嘯警報，預計有3米高巨浪，菲律賓亦發布海嘯警報，23個地區可能受影響，呼籲沿岸民眾立即疏散到高地。 廣州鐵路部分線路臨時封鎖 【09:28更新】廣州鐵路表示，因應台灣花蓮縣海域發生7.3級地震，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東(汕汕高鐵)臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段。途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。

宜蘭景點龜山島「龜首斷裂」 【09:20更新】網上有圖片顯示震度5級的宜蘭，其位於海外的著名景點龜山島，其「龜首」部分，崩塌了一大塊，落下大塊石塊時激起水花，所幸當時並無船隻靠近。

金門籲民眾緊疏散 【09:15更新】離島金門在強震過後亦收到海嘯警報，預計上午9時58分影響海峽沿海地區，呼籲民眾疏散至避難場所，或前往高處避難。 本港超過100名市民報告感震動 【08:45更新】香港天文台則指，震中位於花蓮之東南偏南約15公里，即距離香港之東北偏東約790公里，震源深度約10公里。本港有超過100名市民向天文台報告表示感到震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。