台灣花蓮地震｜7.3級強震至少7死711傷 77人被困 花蓮基地8架F16戰機受損 (不斷更新)

【14:15更新】 截止下午2時，地震增至7人死亡、711人受傷，77人被困，花蓮有傾斜大樓探測到生命跡象。台媒報道，位於花蓮北區的空軍基地多處受損，至少有8架F-16戰機因碰撞造成輕微受損。空軍司令部稱確實有部分戰機因登機梯碰撞造成輕微受損，但不影響戰備任務。

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，地震震央位於花蓮東南約25公里外海，震源深度15.5公里，全台感覺強烈震動1分鐘，台北捷運停駛，及後於8時11分再發生6.5級餘震，在花蓮至少兩座建築物傾斜，照片顯示一幢5層高建築物傾斜，1樓的餐廳消失不見，消防正出動救援，新北市有工廠倉庫倒塌，全台有逾30萬戶停電。台方表示今次是自1999年921大地震以來，最大規模的地震，預計之後3至4日內可能有6.5至7級餘震，有專家稱地震威力相當於32顆原子彈。

【13:50更新】 台媒早前報道「宜蘭龜山島龜首斷了」，經當地交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處派員了解及漁民協助觀測，證實是地震造成龜山島龜首小部分落石，未如傳言「龜首崩塌」，管理處提供對比照片澄清。

得卡倫步道落石奪3命

【12:20更新】台灣消防署最新統計，地震已造成全台4人死亡、97人受傷，花蓮除房屋倒塌，蘇花公路及太魯閣等地紛傳出土石崩落災情，花蓮縣秀林鄉知名景點得卡倫步道最為慘重，有3名登山客遭落石砸中死亡，另40多人受傷。蘇花公路亦有巨石落下，其中一輛車司機被砸中當場慘死。

【11:30更新】台媒指死亡人數增至2人，57人受傷，中國內地自然資源部海嘯預警中心表示，今次海嘯災害過程基本結束，宣布解除警報。太平洋海嘯預警中心表示，台灣花蓮對開海域地震引發的海嘯威脅現已過去。

【11:24更新】沖繩那霸機場恢復航機升降，離島渡輪停航。

【11:17更新】香港天文台表示，地震預計會產生影響南海的海嘯。若海嘯持續，將會於正午12時至下午1時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計最多只會比正常潮水高度高出0.1米左右，預料對香港影響不大。

【11:04更新】日本解除所有海嘯警報。

沖繩那霸機場停止升降

【10:43更新】台方消防通報，地震至少造成1死56傷，花蓮及新北有建築物傾斜倒塌，多人仍被困。對於氣象署發布全台警報，台北及新北不在發送範圍，氣象署解釋當地預估震度偏低，因此警報範圍未涵蓋到；日本沖繩那霸機場宣布停止飛機升降，大批旅客滯留。

大陸願提供救災協助

【10:25更新】國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸有關方面高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。

台陸日菲發海嘯警報

【10:00更新】台灣氣象署發出海嘯警報；在中國內地，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源海嘯預警中心發出海嘯I級警報(紅色)；日本氣象廳亦向宮古島、沖繩本島等多地發海嘯警報，預計有3米高巨浪，菲律賓亦發布海嘯警報，23個地區可能受影響，呼籲沿岸民眾立即疏散到高地。

廣州鐵路部分線路臨時封鎖

【09:28更新】廣州鐵路表示，因應台灣花蓮縣海域發生7.3級地震，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東(汕汕高鐵)臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段。途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。

宜蘭景點龜山島「龜首斷裂」

【09:20更新】網上有圖片顯示震度5級的宜蘭，其位於海外的著名景點龜山島，其「龜首」部分，崩塌了一大塊，落下大塊石塊時激起水花，所幸當時並無船隻靠近。