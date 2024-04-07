台灣花蓮地震｜CNN讚汲取過往教訓　專家：傷亡之低達奇蹟級別

花蓮4月3日發生黎克特制7.2級的強烈地震，雖然仍有10人不幸罹難，但相比其他地方的災情並沒有太過嚴重，民眾也迅速恢復日常生活。有傳媒就盛讚，台灣成功吸取921大地震教訓，將傷害減到最低。
7.3級921大地震致2,400人死亡
《CNN》報道稱，在地震發生後的第二天，即使是重災區的花蓮市中心看起來也是出奇的平靜，緊急救援人員已開始修復數十座受損建築物，並拆除四座被認為無法挽救的建築物。除此之外，這座城市大部分毫髮無傷。這並不是因為地震威力不如預測，事實上，專家指是次地震的能量相當於32顆廣島原子彈，震動了整個台灣島，甚至遠至香港和上海也有震感。
相比25年前7.3級921大地震時，2,400人死亡、1萬人受傷，這次地震迄今為止的受災報告為10死逾千人受傷，且罹難者大多是在戶外因落石或山崩而喪生的。報道認為，花蓮地震之所以沒有造成大規模傷亡，極可能是因為在經歷了25年前的921大地震後，政府開始在建築法規上嚴格要求所致。
學校也舉行疏散演習
美國東北大學政治學和公共政策教授奧爾德里奇（Daniel Aldrich）說：「這是一個相當奇蹟的結果，以城市附近發生強烈地震來說，台灣的死亡人數非常低，其他7.5級左右的災難造成的傷亡，比我們迄今為止在台灣看到的要多得多。」
花蓮市長魏嘉賢則將該市死亡人數相對較低，歸功於提前準備。每年的9月21日也是台灣災難演習的指定日期，模擬警報訊息發送到民眾的手機上，學校也舉行疏散演習。
台灣半導體產業也以驚人的速度恢復產能。包括《NHK》及《路透社》都報道了台積電的消息，截至5日，台灣晶圓廠的設備已基本完全恢復。
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