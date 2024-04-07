台灣花蓮地震｜CNN讚汲取過往教訓　專家：傷亡之低達奇蹟級別

花蓮4月3日發生黎克特制7.2級的強烈地震，雖然仍有10人不幸罹難，但相比其他地方的災情並沒有太過嚴重，民眾也迅速恢復日常生活。有傳媒就盛讚，台灣成功吸取921大地震教訓，將傷害減到最低。

7.3級921大地震致2,400人死亡

《CNN》報道稱，在地震發生後的第二天，即使是重災區的花蓮市中心看起來也是出奇的平靜，緊急救援人員已開始修復數十座受損建築物，並拆除四座被認為無法挽救的建築物。除此之外，這座城市大部分毫髮無傷。這並不是因為地震威力不如預測，事實上，專家指是次地震的能量相當於32顆廣島原子彈，震動了整個台灣島，甚至遠至香港和上海也有震感。