台灣藏壽司11人疑食物中毒 雙北分店全面查核

台灣食安風波停不了，繼寶林茶室及八方雲集後，藏壽司10天內連續有2間新北市分店通報疑似食物中毒個案，共11人用餐後出現不適，新北市衛生局周三（10日）宣布涉事分店暫停營業，並全面查核其餘10間藏壽司分店。台北市衛生局也宣布對台北市內6家間分店進行全面稽查，藏壽司強調會全力配合。

涉事新北兩分店暫停營業

新北市衛生局周三（10日）接獲通報，有一家4口在周日（7日）前往藏壽司新莊宏匯店用餐後，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀，目前已經返家休養。該分店在3月31日亦曾接獲2人用餐後，疑似出現食物中毒反應，因此衛生局勒令該店停業。

新北市衛生局及後表示於4月2日及8日接獲馬偕醫院通報，有3人及2人分別於1日及7日在藏壽司淡水站前店用餐後出現腹痛、腹瀉並嘔吐，就醫後已返家休養。

當局前往兩間涉事分店稽查，發現新莊宏匯店排油煙罩有灰塵、烘碗機有裂縫等缺失，淡水站前店則有冷凍庫未定期除霜及壽司盤破損等缺失，已命業者在限期內改正。