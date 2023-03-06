台灣蛋荒｜雞蛋批發價創新高 古早味蛋糕店減產 遊客區茶葉蛋限購

受禽流感影響，台灣出現「雞蛋荒」，雞蛋批發價今日更漲至創新高的每台斤(0.6公斤)55元(新台幣，下同)(約14港元)，有老字號蛋糕店因缺蛋要減產，一些早餐店亦打算不再供應「單點蛋」，遊客區茶葉蛋名店更要「限購」。雞蛋零售價亦漲至每台斤62元(約16港元)，但依然供不應求，有蛋行直接貼出「缺蛋中」告示。

禽流感致母雞減少400萬隻 全台每日缺蛋50萬至80萬顆

台灣傳媒報道，全台每日雞蛋需求量為12萬箱，但受禽流感影響，蛋雞場母雞由去年12月的3,504萬隻減至今年2月的3,103萬，缺少了約400萬隻，雞蛋產量隨之跌至11.2萬箱，每日雞蛋缺口達50萬至80萬顆。

蛋農與蛋商今起將雞蛋產地價及批發價雙雙上調3元，分別由42.5元漲至45.5元及由52元漲至55元，平均每顆蛋加價約0.3元。

蛋行未開門 民眾已排隊等買雞蛋

在台北，有蛋行今日未開門就有民眾排隊等「搶蛋」，惟普通白蛋和紅蛋依然缺貨，只得相對貴價的白殻紅心蛋、紅殻紅心蛋、土雞蛋及烏骨雞蛋可賣，每台斤價格介乎75至90元(約19至23港元)。民眾大呻「貴很多呀」，但還是要大手入貨。蛋行負責人更無奈表示，根本入不到每台斤55元的貨，「都只是聽聽而已，現在蛋價一斤調到70元(約18港元)……我真的不知道怎麼賣，我一箱賠一百多、兩百塊」，所以只賣「特殊蛋」。