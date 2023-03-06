台灣蛋荒｜雞蛋批發價創新高 古早味蛋糕店減產 遊客區茶葉蛋限購

受禽流感影響，台灣出現「雞蛋荒」，雞蛋批發價今日更漲至創新高的每台斤(0.6公斤)55元(新台幣，下同)(約14港元)，有老字號蛋糕店因缺蛋要減產，一些早餐店亦打算不再供應「單點蛋」，遊客區茶葉蛋名店更要「限購」。雞蛋零售價亦漲至每台斤62元(約16港元)，但依然供不應求，有蛋行直接貼出「缺蛋中」告示。
禽流感致母雞減少400萬隻 全台每日缺蛋50萬至80萬顆
台灣傳媒報道，全台每日雞蛋需求量為12萬箱，但受禽流感影響，蛋雞場母雞由去年12月的3,504萬隻減至今年2月的3,103萬，缺少了約400萬隻，雞蛋產量隨之跌至11.2萬箱，每日雞蛋缺口達50萬至80萬顆。
蛋農與蛋商今起將雞蛋產地價及批發價雙雙上調3元，分別由42.5元漲至45.5元及由52元漲至55元，平均每顆蛋加價約0.3元。
蛋行未開門 民眾已排隊等買雞蛋
在台北，有蛋行今日未開門就有民眾排隊等「搶蛋」，惟普通白蛋和紅蛋依然缺貨，只得相對貴價的白殻紅心蛋、紅殻紅心蛋、土雞蛋及烏骨雞蛋可賣，每台斤價格介乎75至90元(約19至23港元)。民眾大呻「貴很多呀」，但還是要大手入貨。蛋行負責人更無奈表示，根本入不到每台斤55元的貨，「都只是聽聽而已，現在蛋價一斤調到70元(約18港元)……我真的不知道怎麼賣，我一箱賠一百多、兩百塊」，所以只賣「特殊蛋」。
彰化蛋行無雞蛋可賣 有民眾改吃鴨蛋
台灣的蛋雞場集中在中南部，包括彰化、雲林、嘉義、台南和屏東等地。彰化亦有老字號蛋行貼出「白蛋已售完」、「缺蛋中」等告示，民眾想吃蛋只有鴨蛋可選。該蛋行負責人透露，已有不少民眾改吃鴨蛋補充蛋白質。彰化華陽市場雞蛋攤商則表示，目前逢周二、四、六入貨，當天上架就售罄，明天入貨後會將零售價調升至每台斤62元，強調「進貨成本高，賠本生意沒人做」。
蛋糕店減產約三分一 茶葉蛋限購每人兩顆
台南古早味蛋糕排隊名店「名東現烤蛋糕」也因為雞蛋供應不穩，目前蛋糕減產約三分一。該台負責人直言，經營十多年第一次遇到這種情況，每台斤蛋價升穿50元，還不一定買得到，又透露農曆新年前已開始感覺缺蛋，到近來情況愈趨嚴重，訂蛋「叫10箱只來7、8箱」，找其他供應商也無蛋可供，唯有「有多少蛋做多少」，賣完就提早打烊。
南投日月潭知名「金盆阿嬤阿婆茶葉蛋」指出，目前雞蛋到貨量只有以往三成，每顆茶葉蛋售價已由13元漲至15元，每日賣完即止，若貨源仍然不充裕，不排除暫時停售。日月潭地區另一家網紅名店的紅茶茶葉蛋，雖然無加價維持每顆15元，但卻限購，每人每日只可買2顆。
農委會：月底從澳洲等國進口500顆雞蛋
農委會主委陳吉仲表示，會在本月底從澳洲等國家進口500顆雞蛋，並陸續從其他地區盡快補足缺口，並指目前中南部氣溫開始回暖，禽流感的影響將逐漸減少，雞蛋產量會陸續回復正常水平。