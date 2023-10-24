熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 岩布仙尼 施政報告2023 香港美酒佳餚巡禮 新田真劍佑 以巴衝突 MIRROR 凱和山 SOGO Thankful Week 2023 林襄 啟德海灣 天氣 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-24 17:13:36

台灣選舉｜侯友宜首鬆口稱接受「柯侯配」 柯文哲斥像逼婚：大黨打壓小黨

分享：
國民黨參選人侯友宜(左)稱為力促政黨輪替，當副手搭配民眾黨參選人柯文哲(右)參選也可以，但前提是兩人名字必須要在同一張選票上。

國民黨參選人侯友宜(左)稱為力促政黨輪替，當副手搭配民眾黨參選人柯文哲(右)參選也可以，但前提是兩人名字必須要在同一張選票上。

台灣大選明年113日舉行，距1124日登記截止日只剩一個月，國民黨與民眾黨兩黨推動「藍白合作」的進展陷膠着，國民黨參選人侯友宜昨日(23)首度鬆口，稱為力促政黨輪替，「個人榮辱都是小事，不堅持選正的，當副手搭配民眾黨參選人柯文哲參選也可以」，但前提是兩人名字必須要在同一張選票上，才是「藍白合作」挑戰民進黨參選人賴清德。至於誰主誰副，侯友宜主張「民主初選」、「民調」各佔50%，要求柯文哲明天(25)前回應。

柯文哲今日（24日）回應，國民黨不應採用「下最後通牒」方式，要求他在一天之內回覆，感覺上像是「大黨在打壓小黨」，就像「逼婚」，「連(模擬初選)選票都已經印好，完全沒有讓我選擇的餘地」。

稱初選方式不公平 「侯友宜知自己一定贏」

柯文哲表示，民進黨就是因為獲得權力之後的傲慢，才會墮落這麼快，他不希望拉下傲慢的政府後，換了另一個傲慢的政府上台，強調2024年應當是台灣改變命運的轉捩點，「順應民意讓台灣贏」才是最重要的目標。

對於侯友宜鬆口稱可以當副手，柯文哲表示，侯一開始說「我可以當副的」是因為知道自己一定會於初選贏才會這樣講，柯強調雙方可以討論合作，惟不贊同侯陣營提出，一看就知道不公平的方式，他們只要求公平且雙方服氣的比賽規則。

對於柯文哲的回應，侯友宜和國民黨主席朱立倫今日下午共同召開記者會回應柯文哲關心的問題。侯友宜表示絕無逼婚，強調「兩情相悅最重要」。朱立倫呼籲柯文哲盡快決定「侯柯」或「柯侯」的結婚對象，並表示不論全民調、民主初選或政黨協商，都要侯柯在同一張選票上。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受