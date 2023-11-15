台灣選舉｜台灣「藍白陣營」同意聯手 周末公布民調定正副搭配

國民黨主席朱立倫(左一)、藍營參選人侯友宜(左二)、民眾黨主席柯文哲(右一)，在前領導人馬英九(右二)見證下，就明年大選藍白陣營候選人正副搭配方法達成共識。(路透社)

台灣藍白陣營今日（15日）舉行第二次協商，國民黨主席朱立倫、藍營參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲，在前領導人馬英九見證下，就明年大選藍白陣營候選人正副搭配方法達成共識，同意綜合外界民調及藍白提供內部民調決定正副領導人的參選人，結果在周六（18日）早上公布。

藍白陣營和馬英九將各派一名民調統計專家，評估本月7日至17日社會各界公布的民調結果，兩黨亦會各提供一份內部民調結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點。