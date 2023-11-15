台灣選舉｜台灣「藍白陣營」同意聯手 周末公布民調定正副搭配

台灣藍白陣營今日（15日）舉行第二次協商，國民黨主席朱立倫、藍營參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲，在前領導人馬英九見證下，就明年大選藍白陣營候選人正副搭配方法達成共識，同意綜合外界民調及藍白提供內部民調決定正副領導人的參選人，結果在周六（18日）早上公布。
藍白陣營和馬英九將各派一名民調統計專家，評估本月7日至17日社會各界公布的民調結果，兩黨亦會各提供一份內部民調結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點。
侯友宜：共同攜手合作 柯文哲：台灣歷史性一刻
侯友宜表示在競選過程當中放下個人，並在政黨合作往前邁進，不管誰正誰副，雙方共同攜手合作。柯文哲表示是歷史性的一刻，令台灣往前進，無論結果如何，雙方一起努力。
賴清德競選辦：只看見算計與分贓
民進黨參選人賴清德競選辦回應，無論在野陣營如何整合，都不影響既定的選戰節奏，又指「藍白陣營」聯手只看見算計與分贓，完全不見任何對台灣的願景。
國台辦促堅持九二共識
在北京，國台辦發言人朱鳳蓮指留意到「藍白合」相關報道，指兩岸同胞應攜手順應歷史大勢，堅持「九二共識」、反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。