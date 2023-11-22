台灣選舉｜藍白合作瀕破局 柯文哲拒侯友宜提出再檢視民調(更新)

【11月20日更新】台灣選舉藍白合作瀕臨破局，民眾黨參選人柯文哲的陣營已拒絕國民黨參選人侯友宜提出，重新檢視9份民調以決定正副候選人的要求。侯友宜競選辦對此表示極度遺憾，強調隔空交火並不能解決問題，提出以全程直播的方式重新檢視9份民調，讓雙方代表公開討論。

柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，民調專家早前已長時間協商檢視民調，質疑重新檢視結果亦不會有變，被問到雙方合作是否破局，黃珊珊說會先聽取侯友宜的回應再決定。她批評侯營指責如合作破局，民眾黨將成罪人，要負最大責任，認為不能接受國民黨以這樣的方式對待盟友，強調讓民進黨參選人賴清德當選才是真正的罪人。