台灣選舉｜「藍白合」國民黨要求民調結果讓6% 柯文哲批強人所難

在台灣，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商，仍未能就出戰選舉的領導人正副組合達成決議。民眾黨主席兼參選人柯文哲批評國民黨要求強人所難。(直播截圖)

在台灣，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商仍未能就出戰選舉的領導人正副組合達成決議。民眾黨主席兼參選人柯文哲批評國民黨要求他禮讓6%誤差是強人所難，惟會繼續舉行協商，希望最終能夠整合。他強調目標不是贏侯友宜，是要贏過民進黨的參選人賴清德。

國民黨主席朱立倫、國民黨參選人侯友宜、民眾黨主席兼參選人柯文哲，早前在國民黨前主席馬英九見證下達成共識，合作推一個組合參加明年1月的大選。以過去10天的民調結果，決定侯友宜和柯文哲誰是領導人和副領導人，結果原定今日(18日)早上公布，但三方派出的代表未能就結果達成決議。

馬英九基金會指，民眾黨認為9份被檢視的民調中，3份有問題，應排除不計；國民黨就認為3份民調沒問題。至於餘下的6份民調，馬英九基金會指，若按統計誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為5比1，但民眾黨認為，應以柯文哲主張的3%誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」應為3比3。