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中國
2023-11-18 15:01:15

台灣選舉｜「藍白合」國民黨要求民調結果讓6% 柯文哲批強人所難

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在台灣，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商，仍未能就出戰選舉的領導人正副組合達成決議。民眾黨主席兼參選人柯文哲批評國民黨要求強人所難。(直播截圖)

在台灣，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商，仍未能就出戰選舉的領導人正副組合達成決議。民眾黨主席兼參選人柯文哲批評國民黨要求強人所難。(直播截圖)

在台灣，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商仍未能就出戰選舉的領導人正副組合達成決議。民眾黨主席兼參選人柯文哲批評國民黨要求他禮讓6%誤差是強人所難，惟會繼續舉行協商，希望最終能夠整合。他強調目標不是贏侯友宜，是要贏過民進黨的參選人賴清德。 

國民黨主席朱立倫、國民黨參選人侯友宜、民眾黨主席兼參選人柯文哲，早前在國民黨前主席馬英九見證下達成共識，合作推一個組合參加明年1月的大選。以過去10天的民調結果，決定侯友宜和柯文哲誰是領導人和副領導人，結果原定今日(18日)早上公布，但三方派出的代表未能就結果達成決議。

馬英九基金會指，民眾黨認為9份被檢視的民調中，3份有問題，應排除不計；國民黨就認為3份民調沒問題。至於餘下的6份民調，馬英九基金會指，若按統計誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為5比1，但民眾黨認為，應以柯文哲主張的3%誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」應為3比3。

 

柯文哲競選辦公室釋出的民調結果與比較資料。

柯文哲競選辦公室釋出的民調結果與比較資料。

柯文哲：如棄械投降 仍望繼續協商

柯文哲指起初願意在民調誤差範圍內讓3%，惟國民黨及後要求讓6%是強人所難，「等於叫民眾黨棄械投降」，但仍期盼會同國民黨再舉行政黨協商，爭取在下周五參選登記截止前，在野陣營能夠整合。

國民黨主席朱立倫(左一)、藍營參選人侯友宜(左二)、民眾黨主席柯文哲(右一)，在前領導人馬英九(右二)見證下，就明年大選藍白陣營候選人正副搭配方法達成共識。(路透社)

國民黨主席朱立倫(左一)、藍營參選人侯友宜(左二)、民眾黨主席柯文哲(右一)，在前領導人馬英九(右二)見證下，就明年大選藍白陣營候選人正副搭配方法達成共識。(路透社)

國民黨：從來沒有要求讓步

國民黨主席朱立倫回應指，從來沒有要求民眾黨就民調誤差計算方法讓步，強調國民黨相當有誠意與民眾黨合作，希望盡快坐下來化解爭議。侯友宜沒回應「藍白合」是否破局，他強調有六成民眾希望政黨輪替。

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