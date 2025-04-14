台灣醫護流失量大　工會病人組織冀改善醫患比例提升薪酬待遇

台灣的醫院急症室經常爆滿，當地醫護界早前形容已達到前所未有的嚴重程度。有病人家屬曾經在台北的醫院急症室等候兩天才有床位，形容急症室人滿為患，所有醫護人員都在忙。有家屬表示，台灣民眾凡身體有毛病，普遍都會選擇到醫院急症室求醫，覺得醫療質素較有保證。

薪酬待遇偏低及過勞等問題令醫護人員大量流失

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想指出，醫院長期人手不足，由於薪酬待遇偏低及過勞等問題，令醫護人員大量流失。以護士為例，今年二、三月便有約700人離職，醫院因人手不足被迫關閉一些病房。她說很多醫療人員感到疲累及失望而轉行，也有護士轉到小型診所，雖然薪酬下降但工作量較少，亦不用輪班。