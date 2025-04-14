台灣醫護流失量大　工會病人組織冀改善醫患比例提升薪酬待遇

台灣的醫院急症室經常爆滿，當地醫護界早前形容已達到前所未有的嚴重程度。有病人家屬曾經在台北的醫院急症室等候兩天才有床位，形容急症室人滿為患，所有醫護人員都在忙。有家屬表示，台灣民眾凡身體有毛病，普遍都會選擇到醫院急症室求醫，覺得醫療質素較有保證。
薪酬待遇偏低及過勞等問題令醫護人員大量流失
台灣醫療工會聯合會秘書長高若想指出，醫院長期人手不足，由於薪酬待遇偏低及過勞等問題，令醫護人員大量流失。以護士為例，今年二、三月便有約700人離職，醫院因人手不足被迫關閉一些病房。她說很多醫療人員感到疲累及失望而轉行，也有護士轉到小型診所，雖然薪酬下降但工作量較少，亦不用輪班。
工會希望當局嚴格執行醫院「三班護病比」的新制度，亦即是日更、夜更及通宵更的三更護理人員和病人數目，要按合理比例。
台灣年輕病友協會則期望提升護理人員的待遇，同時落實分級醫療制度，將輕症病人分流到診所就醫，大醫院用以處理真正的急症重症。
台灣的衞生福利部門重申，醫院護理人員的薪酬及職場環境仍有不少改善空間，當局會努力挽留護理人員；呼籲民眾遇到任何健康問題，應先到社區診所處理，爭取治療時效，並緩減急症室擁擠，落實分級醫療制度。
原文刊登於 香港電台