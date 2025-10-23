台灣首現非洲豬瘟禁運豬5天 現搶購鮮豬肉 魯肉飯店被逼停業

台灣爆出本土首宗非洲豬瘟，台中一個養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，該豬場須宰殺最少195隻豬，以防萬一。因感染源頭未明，當局下令自22日(周三)起全國豬隻禁運禁載5天，影響新鮮豬肉供應。有網民稱出現搶購情況，另有人指周三豬肉價已漲20%。大型超市Costco實施限購，所有會員1張卡限買1份，包括台灣豬肉和進口豬肉。專賣魯肉飯的食肆更被逼暫停營業。
台灣非洲豬瘟｜涉事豬場累計117隻豬死亡
出現非洲豬瘟個案的台中養豬場，截至本月20日已累計117隻豬隻死亡，有28隻豬於本月13日流出市面，引起民眾擔心。官員周三表示，目前持續追查中，有部分進入台中當地的肉品市場，但強調進入市場、投入拍賣的豬隻不是病死豬，皆為健康豬隻。Costco周四宣布限購，另兩間大型超市全聯和家樂福周三均稱，新鮮豬肉貨源充足。台北教育局周四稱，因應今次事件，已促請學校以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足。
台灣非洲豬瘟｜當局：冷藏豬肉供應足夠1個月
當局強調，會調動國內冷凍、冷藏豬肉以作供應，目前存貨可支撐約1個月，民眾毋須恐慌；至於市場價格部分，也會視情況調節，以防過大波動。非洲豬瘟病毒不會豬傳人，但因存活力極強，甚至在冷藏、冷凍豬肉中也可存活，疫情一旦擴散，對台灣豬隻造成極大威脅，並影響肉品供應。
台灣非洲豬瘟｜必比登名店黃記魯肉飯店休業
豬隻禁運5天影響豬肉供應，食材使用豬肉的魯肉飯店首當其衝。2024年入榜米芝蓮必比登、台北的黃記魯肉飯在社交網貼文稱，因溫體豬肉市場暫時無法供應，本店暫時休業數天，待肉品恢復供應後開始正常營業。人氣食堂「雙月食品社」周四亦稱，停止供應包含滷肉飯等多項豬肉相關產品。著名高雄「南豐魯肉飯」總店則宣布10月24日至29日休息。連鎖鍋貼店八方雲集表示，會改用符合歐盟標準的豬肉，並推出雞肉鍋貼應對。鼎泰豐則稱，小籠包會改用冷凍豬肉。