台灣首現非洲豬瘟禁運豬5天 現搶購鮮豬肉 魯肉飯店被逼停業

台灣爆出本土首宗非洲豬瘟，台中一個養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，該豬場須宰殺最少195隻豬，以防萬一。因感染源頭未明，當局下令自22日(周三)起全國豬隻禁運禁載5天，影響新鮮豬肉供應。有網民稱出現搶購情況，另有人指周三豬肉價已漲20%。大型超市Costco實施限購，所有會員1張卡限買1份，包括台灣豬肉和進口豬肉。專賣魯肉飯的食肆更被逼暫停營業。

台灣非洲豬瘟｜涉事豬場累計117隻豬死亡

出現非洲豬瘟個案的台中養豬場，截至本月20日已累計117隻豬隻死亡，有28隻豬於本月13日流出市面，引起民眾擔心。官員周三表示，目前持續追查中，有部分進入台中當地的肉品市場，但強調進入市場、投入拍賣的豬隻不是病死豬，皆為健康豬隻。Costco周四宣布限購，另兩間大型超市全聯和家樂福周三均稱，新鮮豬肉貨源充足。台北教育局周四稱，因應今次事件，已促請學校以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足。