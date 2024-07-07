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中國
2024-07-07 22:34:40

台灣驚爆豪宅衣櫃藏屍案 男子遭逐刀凌遲「玩死」屍身有熱熔膠燙痕

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陳姓疑犯被捕。(互聯網)

陳姓疑犯被捕。(互聯網)

台灣高雄驚爆豪宅藏屍案，一名38歲男子被發現倒卧在豪宅的衣櫃內，據報其死狀恐怖，遺體被「倒折」放在膠袋內，由頭、身體及手腳均有傷勢，其中頭部疑似曾被鈍器打傷，而身上多處有約僅深1至2厘米的刀傷，似被人故意逐步切割，而死者右手尾指折斷，四肢關節亦有瘀傷及刀傷、下巴亦有刀傷，而且身體多處有熱熱熔膠燙的痕跡。當地傳媒形容兇手似把凌虐死者視為遊戲，要「慢慢玩死他」。

高雄豪宅衣櫃藏屍｜疑犯稱要「丟掉衣櫃」母大義滅親

案件於昨日(6日)揭發，地點為高雄市鼓山區美術館豪宅區，死者為一名三十多歲的姓許男子，而疑兇為一名22歲陳姓男子，因母親「大義滅親」而被捕。據報陳母日前返家，看見兒子情緒異常，並不斷說要「丟掉衣櫃」，母親追問下他直言「家裡有人死掉」。結果陳母打開衣櫃，驚見有屍體被膠袋裝起，並發出惡臭。她勸兒子自首，但兒子不從並說會自尋短見，她於是去警署報警。

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陳男供稱曾用皮帶抽打死者。(互聯網)

陳男供稱曾用皮帶抽打死者。(互聯網)

高雄豪宅衣櫃藏屍｜疑涉黑吃黑 姊及另一男亦涉案

當地傳媒指，案件疑涉「黑吃黑」，指陳姓疑犯懷疑是詐騙集團成員，許姓死者於兩周前搬進他家，疑肉是因陳男懷疑許男私吞30萬台幣贓款而下毒手。另據報二人均有涉及洗錢及毒品的前科。陳男被捕後供稱曾用皮帶抽打死者，並哭稱「不知道下手這麼重」。警方認為陳男難以靠一人之力，把死者塞進衣櫃，報道指相信陳男的姊妙及姊姊一名男性友人亦有協助藏屍，二人其分別須協助調查及被捕。警方並在涉案睡房內發現點鈔機及毒品。

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