台灣「蘋果新聞網」明晚關閉 二百多名員工過檔「壹蘋新聞網」

台灣「蘋果新聞網」(下稱「台蘋」)交易案告吹，原買家、台灣直播平台「17LIVE」創辦人之一潘杰賢今日宣布，已成立「壹蘋新聞網」，聘用台蘋二百多名員工，又強調新網站是「獨資」，一年預算投入約4億元新台幣(下同)。台蘋宣布，明晚11時59分起暫停更新，「採訪團隊轉場《壹蘋新聞網》9/1續挖真相」。「壹蘋新聞網」將於本周四(9月1日)正式啟用。

潘杰賢強調，將堅守「五不一絕對」原則，「不用品牌、不用網址、不接觸個資，不使用資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」，冀建立一家「時時創新、中立理性客觀、堅持爆料」的關鍵媒體。

台灣傳媒引述潘杰賢表示，經法律團隊評估後，認為目前交易方所提供的文件，無法繼續完成交易，但台蘋員工大量解僱方案將於明日生效，為避免大量台蘋員工失業，遂以名下公司「龍丞創意」開設「壹蘋新聞網」，並邀請台蘋員工加入。潘杰賢透露，收到聘用合約的台蘋員工中，已有96%簽約，台蘋執行長吳玉愛亦將「過檔」，總編輯人選未定，又坦言員工待遇會「有調整」。

潘杰賢：不曾與壹傳媒或台蘋接觸

來自新加坡的潘杰賢是「台灣女婿」，2013年起在台灣創業，開設Paktor、17LIVE、SoundOn等公司。潘杰賢今日還解釋了台蘋交易案爭議，稱當初是香港商人黃浩主動聯絡，提出交易邀約，經審慎評估後，自己對於台蘋流量表現相當有信心，故同意由名下「龍丞資本」收購黃浩宣稱擁有的台蘋資產，不曾主動與香港壹傳媒或台蘋就交易事宜接觸。

潘杰賢又表示，黃浩不會加入「壹蘋新聞網」，新網站與黃浩完全無關，壹傳媒台灣分公司法人代表葉一堅及台蘋財務長諶讚鑫，亦沒有獲招聘。

黃浩聲稱擁有台蘋 指壹傳媒以資抵債

葉一堅曾在今年6月宣布，旗下台灣蘋果新聞網完成交易，由黃浩與潘杰賢以15億元共同收購，但遭壹傳媒創辦人黎智英的助理Mark Simon代表主要股東入稟控告涉嫌違法出售台蘋資產。

事件隨後牽出黃浩到底有否持有台蘋資產的問題。台灣傳媒報道，黃浩2017年同意以1.5億港元收購香港壹傳媒旗下《壹周刊》，但交易最終未完成。雙方對薄公堂，2019年法院判黃浩勝訴，香港壹傳媒須向黃浩支付2.5億港元。

黃浩之後聲稱，香港壹傳媒2021年6月同意以台蘋來抵償該2.5億港元，試圖入主台蘋，但有台媒發現，根據港壹傳媒2019年年報，與黃浩的買賣糾紛早已解決；加上台灣政府對黃浩背景有疑慮，潘杰賢遂就投資台蘋改為100%收購。

不過，台媒引述經濟部官員指，潘杰賢只是與黃浩簽約，收購黃浩聲稱擁有的台蘋資產，惟並無相關協議或備忘錄等法律文件，可證明黃浩有權處置台蘋資產。