台灣「開關」陸港澳遊客未去得 國台辦斥雙重標準：繼續阻撓大陸民眾赴台

台灣早前宣布最快下月13日「開關」，放寬入境檢疫至「0+7」，同時開放自由行和旅行團入境，但對大陸、香港及澳門人士另作安排。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日批評，台方在最近公布的調整入境管制措施中，仍針對陸港澳人士設置諸多限制，「這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。

國台辦：做好疫情防控 兩岸人員應恢復正常往來交流

朱鳳蓮表示，陸方一貫認為，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，「這是兩岸民眾的共同期盼」，希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，「而不是千方百計阻撓、限制，搞政治操作」。

台灣行政院長蘇貞昌今日到桃園機場視察放寬邊境管制準備工作，期間表示，若疫情一如疫情指揮中心預計並能掌握，明日行政院會聽取指揮官報告後，或最快會後由指揮中心宣布，「一如當初的預告」，下月13日「開關」。

台灣今新增48421本土確診38死

有台灣傳媒引述行政院官員表示，雖然目前本土疫情仍處於「高原期」，但「疫情高原應該差不多了」，個案應不會明顯再上升，故將於明天定調，兩周後開放邊境。台灣今日新增48,421宗本土確診，較上周同期增3.7%；新增死亡38宗，新增境外輸入192宗。

另外，台灣交通部觀光局公布境外遊客在台確診應對方案，若快測陽性，即視為確診，按本地人通報流程，由旅遊業者通報地方衛生單位，同時按本地人檢疫模式隔離，目前為「7+7」；若確診者是旅行團團友，同團遊客只要快測陰性，行程就不受影響。

桃園機場上月客運量48萬人次 近兩年半來最多

隨著入境檢疫逐步放寬，台灣桃園機場上月旅客量達48萬人次，是2020年4月以來單月最高紀錄；今年截至8月客運量157萬人次，按年升158%，全年旅客量預計超過350萬人次，且有機會突破400萬。