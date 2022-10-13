台灣0+7｜旅客可外出用膳　首團泰國旅客凌晨抵達團友稱期待品嚐美食

台灣今日起進一步放寬入境限制，對入境旅客實施「0+7」入境檢疫措施，免除居家隔離，可以外出及到餐廳用膳。在凌晨12時多，首批不用居家隔離的入境者，陸續從桃園機場禁區步出。

在新措施下，機場幾乎恢復至疫情前常態入境通關程序，不用再做ＰＣＲ檢測，機場內因疫情設立的旅客審單通關及居家檢疫作業設施撤除，旅客在提取行李時可以拿到家用快測套裝，入境者除親友接機，無症狀者可搭乘巴士客運等大眾交通工具，不用等防疫車輛，機場觀景台等公共服務設施都回復常態開放。入境者不需居家隔離，只需7天自主防疫，但需要在入境當天或自主防疫第一天及有症狀時進行快測。

首批入境旅行團是來自泰國29人，於凌晨零時16分抵達桃園國際機場。有團友表示，對去台灣旅遊感到興奮，亦有團友表示，希望品嚐台灣美食。觀光局統計，今天將有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等國旅行團共20團、244人抵達。根據桃園機場航班運量預報表，今天將有逾12,300人次入境，入境人次約為疫情前的17％，另外，逾6,200人次出境。