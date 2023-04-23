台灣29歲女因債務糾紛被打　卡拉OK內遭滾湯潑臉恐毁容

記者温振甫／綜合報道

台中市西屯區一間卡拉OK於21日晚間發生一宗衝突事件，29歲孫姓女子因債務糾紛，與26歲陳女大打出手，遭對方拿滾燙的熱湯澆頭，緊急送醫後住進加護病房；看到那名女子可能因此毀容，台灣網紅「草爺」也忍不住想出手幫忙，表示有醫美診所的執行長願意替她免費進行燒燙傷後續處理。

受害人昨天在卡拉OK與陳女因2萬元債務發生衝突，兩人原地大打出手，雙方在地上扭打成一團，過程中還有1名男子出手幫陳女毆人，而到最後，陳女更直接拿起桌上一鍋滾燙的熱湯，往受害人的臉上倒下去，可以聽到孫女當場慘叫，相當疼痛，事後也被送往加護病房治療。

草爺就此深夜也在Facebook發文說道：「有人認識被潑湯的女士嗎？」他透露，有醫美診所執行長表態，願意免費幫這位女士處理，做後續燒燙傷的部份，他說：「畢竟女孩子都愛美，看了很心疼…」