台灣MeToo風暴席捲政界文體界　CNN：為明年大選添變數

《CNN》在10日報道了台灣的MeToo運動，甚至也提及了影集《人選之人—造浪者》帶來的影響。報道中說，自5月下旬以來，由於影集的後續效應，已經引發了十幾宗現實生活中的MeToo指控，主要涉及台灣的政治人物。

近日台灣各界不斷爆出名人性騷擾事件，MeToo風暴狂燒。如今就連《CNN》、《華盛頓郵報》等外媒也以「MeToo浪潮襲捲全台灣」為題報道，可見相當關注此次台灣MeToo事件的發展。

藍綠陣營均受到衝擊

「這些指控震撼了執政的民進黨 (DPP)，促使其高層辭職，就連總統蔡英文也公開道歉。而反對黨國民黨 (KMT) 也受到打擊，並承諾要調查對其立法委員的性騷擾指控。此後，這場風暴從政治權力中心蔓延到社會的其他部分，越來越多的指控針對學術界、體育界和文化界以及流亡在台灣的大陸異議人士群體。」

報道中還說，隨著台北和北京之間的緊張關係達到幾十年來的最高程度，MeToo事件曝光的後果可能會為明年的總統大選增添更多不確定性。

而《華盛頓郵報》則指出，性別平等一直是台灣政壇引以為豪的地方，且根據各國議會聯盟的數據，台灣近十年來一直由女性領導，有42%的國會議員為女性，遠高於大約全球平均的27%；但迄今為止，政府對報告的性騷擾案件仍然反應遲緩。

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