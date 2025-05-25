台男偷iPhone 16陳列機辯稱「太靚忍唔住」，判囚14個月。

台灣台中市一名男子年初入屋爆竊後，因左手打石膏導致駕駛逃離時失事就擒，未料翌日再度犯案，進入一間電子產品連鎖店，徒手破壞陳列機的防盜裝置，盜去一部iPhone 16 Plus 128GB手提電話，警方追查後翌日拘捕竊賊。他早前辯稱「手機太漂亮，忍不住拿走」，近日在法庭被定罪，判囚1年2個月。

假裝試用iPhone四處張望

案情指，30歲楊姓男子今年2月3日下午約5時，進入台中市電子產品連鎖店神腦國際的門市，趁店員忙碌之際徒手破壞展示機的防盜裝置，盜去一部價值近新台幣3.3萬元、折合約8,000港元的粉紅色iPhone 16 Plus 128GB手提電話。從閉路電視片段所見，竊賊在動歪念前假裝試用該電話並四處張望，確認無人後便拆去防盜裝置，但他未有即時取走電話，而是確認附近沒有人才正式落手，隨後逃離現場。

事後店員發現陳列機遺失遂報警處理，警方翻查閉路電視片段後，迅速鎖定疑犯身份，翌日傳召他對警署協助調查，並在其身上起回失物，惟電話背面已出現裂痕。警方指，竊賊在警誡下承認犯案，辯稱因「手機太漂亮，忍不住拿走」，惟其後不慎跌爛。

前一日曾偷車撞車落網

警方其後以涉嫌干犯盜竊罪，將竊賊移交檢控部門處理，經法庭審理日前被裁定罪名成立，判處監禁1年2個月。據悉，竊賊在案發前一日曾闖入西區中美街一個住宅單位，偷走住戶現金及車匙後駕駛住戶的汽車逃走，惟因左手打石膏致難以控制汽車，最終撞車被捕。