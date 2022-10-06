台男拒配合詐騙集團被毆打致死 母痛斥兇手狠毒「打到我都認不出兒子」

台灣桃園市溫州公園昨日清晨有晨運客發現一名男子倒臥地上，急忙報警。警方到場發現男子已經死亡，全身嚴重瘀傷，深入調查後，發現男子因為曾將銀行戶口借予詐騙集團使用，與對方產生糾紛而遭對方毆打致死。警方今日以涉嫌「殺人罪」落案起訴3男1女。

台灣傳媒報道，死者為23歲姓陳男子，無前科、無幫派背景。警方翻查閉路電視發現3男1女涉案，但4人都否認參與毆打，聲稱是另一名男子所為，又辯稱只是約陳男前晚到涉事公園集合，再將其載到一處地方與人談判，然後於昨凌晨載陳男回公園讓其取電單車回家。

警方以殺人罪落案起訴3男1女

4人聲稱，陳男疑與對方談判破裂，被對方以球棒狂毆，但當時還能說話、走路，回到公園更能自行下車，走到公園的座椅坐下休息，大家遂以為陳男沒事，離開現場。不過，警方進一步調查後發現新證據，落案起訴4人「殺人罪」，並正追查其他涉案人士。