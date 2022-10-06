台男拒配合詐騙集團被毆打致死 母痛斥兇手狠毒「打到我都認不出兒子」

台灣桃園市溫州公園昨日清晨有晨運客發現一名男子倒臥地上，急忙報警。警方到場發現男子已經死亡，全身嚴重瘀傷，深入調查後，發現男子因為曾將銀行戶口借予詐騙集團使用，與對方產生糾紛而遭對方毆打致死。警方今日以涉嫌「殺人罪」落案起訴3男1女。
台灣傳媒報道，死者為23歲姓陳男子，無前科、無幫派背景。警方翻查閉路電視發現3男1女涉案，但4人都否認參與毆打，聲稱是另一名男子所為，又辯稱只是約陳男前晚到涉事公園集合，再將其載到一處地方與人談判，然後於昨凌晨載陳男回公園讓其取電單車回家。
警方以殺人罪落案起訴3男1女
4人聲稱，陳男疑與對方談判破裂，被對方以球棒狂毆，但當時還能說話、走路，回到公園更能自行下車，走到公園的座椅坐下休息，大家遂以為陳男沒事，離開現場。不過，警方進一步調查後發現新證據，落案起訴4人「殺人罪」，並正追查其他涉案人士。
死者母親：兒子曾收4萬借出銀行戶口
陳男母親大為悲憤，指兒子早前受工傷，一直在家休養，期間一名叫「多多」的女子經常上門探望，並請求兒子借出銀行戶口供其乾哥哥使用，承諾不會用於非法勾當，又陸續給了兒子約4萬元(新台幣，下同)作報酬，但自己知悉後認為此事有風險，讓兒子與對方終止合作，而雙方本來已談妥並處理好戶口款項，沒想到之後多多再次登門，要求繼續借用，還威脅兒子不借就要歸還4萬元。
陳母又指，事發前一天，兒子接到多多邀約後出門，沒想到再見到兒子時，兒子已變成一具冰冷的屍體，且被毆打致顱內出血，全身瘀青。陳母怒斥疑犯太狠毒，「我不要錢(賠償)，我希望他們都死……殺人不過頭點地，可是孩子是被狠狠打死，看到照片真的無法原諒，打到我自己都認不出我兒子」。法醫正剖驗陳男遺體，調查死因。