台男撞死電騎士談笑風生吸煙 一個月後與女友吵架遭淋油燒死

是事有湊巧，還是天理循環？台灣一名男子涉嫌於上月駕車撞死正在等紅燈的電單車司機，事發還在現場吸煙及跟朋友談笑，看來並無侮意。沒料在不足一個月後，涉事男子跟女友吵架期間，遭對方潑電油，活生生燒死。

涉事41歲姓李男子，於上月12日在台中市街上駕車高速行駛，在一燈位前從後猛撞正在等轉燈的正在騎車電單車的一名30歲姓陳工程師。據報李男在燈位前並沒煞車，撞到電單車後還衝前近20米才停下，過程被閉路電視拍下，慘被撞飛的電單車司機重摔倒地腦死，家屬其後忍痛拔喉。