台男撞死電騎士談笑風生吸煙 一個月後與女友吵架遭淋油燒死

是事有湊巧，還是天理循環？台灣一名男子涉嫌於上月駕車撞死正在等紅燈的電單車司機，事發還在現場吸煙及跟朋友談笑，看來並無侮意。沒料在不足一個月後，涉事男子跟女友吵架期間，遭對方潑電油，活生生燒死。
涉事41歲姓李男子，於上月12日在台中市街上駕車高速行駛，在一燈位前從後猛撞正在等轉燈的正在騎車電單車的一名30歲姓陳工程師。據報李男在燈位前並沒煞車，撞到電單車後還衝前近20米才停下，過程被閉路電視拍下，慘被撞飛的電單車司機重摔倒地腦死，家屬其後忍痛拔喉。
據報閉路電視拍到，李男撞死人後還在現場吸煙，並與朋友談笑風生，態度輕浮，彷彿事不關己，之後更兩度未有應警方傳召助查。其後警方立案，控告李男過失致死罪。
著女友幫忙買電油 詎料成為「兇器」
案件成為當地社會新聞後不足一個月，李男再成焦點。他於本月9日在台中市西屯區一民居火警中死亡。案情指，當日他叫34歲姓謝女友前往供其電單車使用的電油，女友買完回家時，卻見李男帶著另一名女子返家，頓時醋意大發。
據報謝女當時拿著電油，向李男大興問罪之師，二人在屋前拉扯時，李男任由謝女向他身上淋電油。閉路電視拍到當謝女見李男若無其事想走進家裡時，衝入屋內拿火機點火，令李男淪為火人。李男全身近七成皮膚燒傷，送院搶救後傷重不治。
女友因呷醋失理智 聲稱遭挑釁「不敢點火」
謝女被捕後向警方聲稱，當時是李男叫她潑油，並挑釁說她不敢點火，她才失去理智。同場被捕的還有一名謝女的一名「契哥」，閉路電視拍到他當時有亮槍，警方其後在其車上搜獲手槍、子彈及毒品。