台男用動漫角色辱女網民 一句「妳長得像車力巨人」罰3000元

台灣一名女網民在討論區留言時被其他網民攻擊，及對其照片評頭品足，其中有男子更形容她外表像日本動漫《進擊的巨人》中九大巨人之一的「車力巨人」，因此對涉案人士提告，法官認為「車力巨人」確實是醜的意思，因此宣判留言者誹謗罪成，被判罰款新台幣1.2萬元(約3,000港元)。
該名女網民在2021年於一個網上討論區發文分享性事，稱自己和前男友分手後，卻仍飽受對方騷擾、窮追不捨，未料發文後引起廣大討論同時，亦被其他人「起底」IG帳號，有多張性感照片。許多網民對她評頭品足，當中包含大量攻擊言論，一名男子更留言「妳長得像車力巨人」，女網民因此對逾20名留言者提告，由台北地方法院審理。
法官指「車力巨人」為漫畫《進擊的巨人》角色，參照其他討論區網民對於該角色給予「醜」、「噁心」、「不舒服」等評論，認為「車力巨人」確實讓人看了不舒服，因此起訴該名男子，並且因他有留言其他的性暗示言論，最終被法官依加重誹謗罪，各判罰款新台幣1.2萬元。
至於另一名男網友經合法傳喚卻無正當理由不到庭，及被法官認為用詞粗鄙低劣，其中甚至暗藏性暗示用語，最終依公然侮辱罪判處拘役25日，判罰款新台幣2.5萬元(約6,200港元)，及後經上訴改判緩刑2年，罰款新台幣1萬元(約2,500港元)並接受8小時法治教育。