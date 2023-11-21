台男用動漫角色辱女網民 一句「妳長得像車力巨人」罰3000元

台灣一名女網民在討論區留言時被其他網民攻擊，及對其照片評頭品足，其中有男子更形容她外表像日本動漫《進擊的巨人》中九大巨人之一的「車力巨人」

台灣一名女網民在討論區留言時被其他網民攻擊，及對其照片評頭品足，其中有男子更形容她外表像日本動漫《進擊的巨人》中九大巨人之一的「車力巨人」，因此對涉案人士提告，法官認為「車力巨人」確實是醜的意思，因此宣判留言者誹謗罪成，被判罰款新台幣1.2萬元(約3,000港元)。

該名女網民在2021年於一個網上討論區發文分享性事，稱自己和前男友分手後，卻仍飽受對方騷擾、窮追不捨，未料發文後引起廣大討論同時，亦被其他人「起底」IG帳號，有多張性感照片。許多網民對她評頭品足，當中包含大量攻擊言論，一名男子更留言「妳長得像車力巨人」，女網民因此對逾20名留言者提告，由台北地方法院審理。